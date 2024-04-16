Розділив на 4 законопроекти: спікер Джонсон представив свій план допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив схему свого плану передачі іноземної допомоги через Палату представників, подавши чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.

Про це пише The Hill.

За словами Джонсона, голосування за ці пакети має відбутися до кінця тижня.

Така схема викликала негайну негативну реакцію з боку деяких консервативних законодавців, які вимагали, щоб будь-яка додаткова допомога Україні супроводжувалася посиленням безпеки на кордоні США та Мексики — пропозиції, виключені із законодавчого плану Джонсона — що викликало сумніви щодо життєздатності планів спікера.

Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в підвалі Капітолію в понеділок після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо політично гострої теми, яка розколола його партію та загрожувала його посаді.

Перший план полягає в тому, щоб перенести процедурну норму, яка регулює всі чотири законопроекти — Україна, Ізраїль і Тайвань отримають кожен свій пакет допомоги, а четвертий зосереджується на пріоритетах національної безпеки. Кожна пропозиція потім голосуватиметься окремо, на відміну від прийнятого Сенатом законодавства про іноземну допомогу на 95 мільярдів доларів, яке об’єднує різні елементи в єдиний пакет.

Четвертий законопроект, пов'язаний з національною безпекою, за словами Джонсона, включатиме ще одну пропозицію допомогти Україні, а саме – оплатити допомогу шляхом арешту російських активів.

Видання пише, що така поетапна стратегія Джонсона пропонує унікальну перевагу, оскільки дозволяє законодавцям вибирати, які частини законопроекту Сенату вони хотіли б підтримати, а які – ні. Також Джонсон дозволяє вносити поправки до кожної пропозиції.

Коли голосуватимуть за допомогу Україні

Джонсон сказав, що текст законопроектів буде оприлюднено вранці у вівторок, і він буде дотримуватись правила Палати представників, яке дає законодавцям 72 години на розгляд законопроектів, перш ніж їх попросять проголосувати за них. Виходячи цього, голосування за допомогу Україні відбудеться не раніше п’ятниці.

В той же час, навколо законодавства виникає багато запитань, які потребують часу. Зокрема, наскільки пропозиції Палати представників відрізнятимуться від основних показників витрат Сенату та чи будуть чотири законопроекти надіслані до верхньої палати окремо, або рекомбіновано та доставлено як єдиний пакет.

Деякі демократи висловили застереження щодо стратегії Джонсона, не в останню чергу тому, що це означає, що додаткова допомога українським військам буде відкладена, оскільки наступного тижня обидві палати йдуть на перерву.

"Вони ще не придумали [законодавство], і ми не встигаємо. Ми цього не робимо. Тому я налаштований дуже скептично. Україна на апараті життєзабезпечення, і тут ніби готуються вимкнути електрику. Це навіть не обов’язково навмисно, це просто нерозуміння серйозності ситуації та важливості часу", — сказав конгресмен Адам Сміт, старший демократ у Комітеті зі збройних сил.

Білий дім не підтримає законопроект про допомогу лише Ізраїлю

Ще раніше в адміністрації президента США Джо Байдена розкритикували намір Палати відправити на голосування законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від інших проєктів та програми підтримки України.

Вчора на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр сказала, що там не приймуть окремий законопроект, в якому буде лише допомога Ізраїлю.

За її словами, окремі законопроекти не допоможуть ні Ізраїлю, ні Україні, а лише затримають необхідну допомогу.

Жан-П’єр закликала Палату представників прийняти законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів США, який раніше був схвалений Сенатом.

Україна місяцями очікує на допомогу від США

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

На противагу цьому, двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.