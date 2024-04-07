Трамп пропонує надати допомогу Україні в кредит, Зеленський відреагував

Колишній президент США і член Республіканської партії, Дональд Трамп, висловив свою підтримку наданню Україні фінансової допомоги у формі кредиту. Така форма допомоги має великі шанси отримати схвалення Конгресу США.

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Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив Гордон Сондленд, який за каденції Трампа був послом США в ЄС, а зараз зареєструвався як лобіст Києва у Вашингтоні.

За словами Сондленда, Трамп виступив за надання Україні безвідсоткового кредиту, що є обнадійливим сигналом. На думку Трампа, такий варіант збільшує шанси того, що допомога Україні буде схвалена.

Кредит не передбачає конкретного терміну повернення і пропонується, що Україна поверне кошти, коли економічно зміцніє.

"Щойно Україна розбагатіє – зможе віддати борг США", - наголошує Сондленд, передаючи слова Трампа.

Сондленд вважає, такий кредит слугує політичним компромісом для частини виборців та Республіканської партії, дозволяючи їм вважати, що вони не просто дають Україні кошти, а видають позику. Це може спонукати навіть найбільш опозиційних членів Республіканської партії підтримати таку допомогу.

"Думаю, цього достатньо, щоб деякі з найопозиційніших членів "Республіканської партії", "Кокусу свободи" та інших підтримали допомогу Україні. Вони чекають від Трампа такого сигналу. Він його їм надіслав", – пояснює Сондленд.

Forbes зазначає, що значний вплив Трампа на процес схвалення допомоги Україні у Конгресі США відзначається як ключовий фактор, особливо серед конгресменів, які розраховують на його перемогу на виборах президента у листопаді 2024 року і прагнуть заручитися його підтримкою.

Яка реакція України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українському телебаченню заявив, що Україна готова погодитись на допомогу від США у вигляді кредиту, тому що інших варіантів все одно немає.

"Один сенатор нещодавно був і він каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?". Він каже: "Ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору"… Тому ми погодимось на будь-який варіант".

Зеленський також додав, що якби Україні запропонували дати допомогу в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то однозначно обрався би перший варіант.

"Тут немає вибору, наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", – сказав президент.

За його словами, в Україні розуміють, що РФ готується до наступу, тому важливо отримати зброю чим скоріше, а без фінансування США Україна не зможе отримати її.

"Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.

Республіканці у Конгресі бояться Трампа

У інтерв'ю для LIGA.net колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру при Atlantic Council Джон Гербст розповів, що серед республіканців у Конгресі США є значна кількість прихильників надання допомоги Україні.

Втім, вони стримують свою підтримку через побоювання критики з боку колишнього (і, можливо, майбутнього) президента США Дональда Трампа.

Гербст зазначив, що ці законодавці усвідомлюють важливість підтримки України для американських інтересів, але побоюються негативної реакції від Трампа.

"Інтереси Америки зрозумілі. Якщо для них пріоритетом є США, підтримають допомогу. Якщо більше дбають про кар’єру в вузькому сенсі слова, то не підтримають", – сказав експосол.

Нагадаємо, 14 березня Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм пропозицію надавати допомогу Україні у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

На противагу цьому, двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.