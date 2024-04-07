Трамп предлагает предоставить помощь Украине в кредит, Зеленский отреагировал

Бывший президент США и член Республиканской партии, Дональд Трамп, выразил свою поддержку предоставлению Украине финансовой помощи в форме кредита. Такая форма помощи имеет большие шансы получить одобрение Конгресса США.

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Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил Гордон Сондленд, который в каденцию Трампа был послом США в ЕС, а сейчас зарегистрировался как лоббист Киева в Вашингтоне.

По словам Сондленда, Трамп выступил за предоставление Украине беспроцентного кредита, что является обнадеживающим сигналом. По мнению Трампа, такой вариант увеличивает шансы на то, что помощь Украине будет одобрена.

Кредит не предусматривает конкретный срок возврата и предлагается, что Украина вернет средства, когда экономически окрепнет.

"Только что Украина разбогатеет - сможет отдать долг США", - отмечает Сондленд, передавая слова Трампа.

Сондленд считает, что такой кредит служит политическим компромиссом для части избирателей и Республиканской партии, позволяя им считать, что они не просто дают Украине средства, а выдают ссуду. Это может побуждать даже наиболее оппозиционных членов Республиканской партии поддержать такую помощь.

"Думаю, этого достаточно, чтобы некоторые из оппозиционных членов "Республиканской партии", "Кокуса свободы" и других поддержали помощь Украине. Они ждут от Трампа такого сигнала. Он его им прислал", - объясняет Сондленд.

Forbes отмечает, что значительное влияние Трампа на процесс одобрения помощи Украине в Конгрессе США отмечается как ключевой фактор, особенно среди конгрессменов, рассчитывающих на его победу на выборах президента в ноябре 2024 года и стремящихся заручиться его поддержкой.

Какая реакция Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью украинскому телевидению заявил, что Украина готова согласиться на помощь от США в виде кредита, потому что других вариантов все равно нет.

"Один сенатор недавно был и он говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?". Он говорит: "Ну, если, например, тебе скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора"… Поэтому мы согласимся на любой вариант".

Зеленский также добавил, что если бы Украине предложили оказать помощь в кредит сегодня или бесплатно все через год, то однозначно избрался бы первый вариант.

"Здесь нет выбора, наш выбор один – выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", – сказал президент.

По его словам, в Украине понимают, что РФ готовится к наступлению, поэтому важно получить оружие как можно скорее, а без финансирования США Украина не сможет получить его.

"Без этих денег такие объемы нам не получить. И я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса Соединенных Штатов", – сказал Зеленский.

Республиканцы в Конгрессе боятся Трампа

В интервью для LIGA.net бывший посол США в Украине (2003-2006) и директор Евразийского центра при Atlantic Council Джон Гербст рассказал, что среди республиканцев в Конгрессе США есть большое количество сторонников оказания помощи Украине.

Впрочем, они сдерживают свою поддержку из-за опасений критики со стороны бывшего (и, возможно, будущего) президента США Дональда Трампа.

Гербст отметил, что эти законодатели отдают себе отчет в важности поддержки Украины для американских интересов, но опасаются негативной реакции от Трампа.

"Интересы Америки понятны. Если для них приоритетом являются США, поддержат помощь. Если больше заботятся о карьере в узком смысле слова, то не поддержат", – сказал экспосол.

Напомним, 14 марта Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им предложение оказывать помощь Украине в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

В противоположность этому двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.