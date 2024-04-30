Vodafone у 2023 році збільшив прибуток уп'ятеро

За результатами 2023 року оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна збільшив чистий прибуток на 361% порівняно з 2022 роком. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що у 2023 році Vodafone Україна отримав 5,073 мільярда гривень чистого прибутку проти 1,1 мільярда гривень у 2022 році. Таким чином, за рік компанія збільшила чистий прибуток на 3,973 мільярда гривень або у 4,6 раза.

У повідомленні сказано, що такий приріст зумовлений стабілізацією гривні у 2023 році та зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року НБУ зафіксовано обмінний курс долару США до гривні, лише 3 жовтня 2023 року здійснено перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу).

Крім того, на зростання прибутку повпливало зменшення впливу знецінення активів, що розміщені на неконтрольованих територіях, отримання знижок від партнерів та збільшення ефективності бізнесу, йдеться у пресрелізі.

Водночас дохід мобільного оператора зріс на 9%: з 19,82 мільрда гривень у 2022 році до 21,61 мільярда гривень у 2023 році. Основними факторами збільшення виручки в компанії називають фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата-послугами та кількості користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв’язку.

За інформацією компанії, отриманий прибуток дозволив Vodafone реінвестувати у розвиток телекомунікаційної інфраструктури, відновлювати покриття та підтримувати стабільність роботи мережі, що дало можливість вийти на рекордний обсяг інвестицій не лише за час повномасштабної війни, а й перевищити довоєнні інвестиції 2021 року.

Так, обсяг інвестицій Vodafone в інфраструктуру України становив 5,65 мільярда гривень у 2023 році (+58% порівняно з роком раніше). Загалом протягом двох років повномасштабної війни оператор інвестував 9,3 мільярда гривень.

Водночас загальний обсяг соціальних інвестицій Vodafone у 2022-2023 роках сягнув 1,7 мільярда гривень.

“Vodafone запустив низку соціальних та благодійних ініціатив. Серед них – гуманітарна та пряма фінансова допомога, закупівля автомобілів швидкої допомоги та медичного обладнання, допомога державі, зокрема, у сфері цифрової трансформації через платформу United24, запуск благодійного челенджу “Ліга тепла” з утеплення пологових будинків, допомога дітям, які втратили батьків через війну”, - зазначено у повідомленні компанії.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 17 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн.

Vodafone Україна – українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 3 кварталі 2023 року перевищили 40,6 мільярда гривень. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, що у березні мобільний оператор Vodafone отримав новий код для номерів "075". У пресслужбі компанії уточнили, що в абонентів з'явиться можливість обирати номер, що починається на "075", до кінця поточного року.

Наразі мобільний оператор вже використав 8,15 мільйона номерів із 10 млн із кодом мережі призначення "50". Крім того, використано 8,044 мільйона номерів із кодом мережі призначення "66", 8,1 мільйона із кодом "95" і 7,72 із кодом "99".

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