Vodafone в 2023 году увеличил прибыль в пять раз

По результатам 2023 года оператор мобильной связи Vodafone Украина увеличил чистую прибыль на 361% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в 2023 году Vodafone Украина получил 5,073 миллиарда гривен чистой прибыли против 1,1 миллиарда гривен в 2022 году. Таким образом, за год компания увеличила чистую прибыль на 3,973 миллиарда гривен или в 4,6 раза.

В сообщении сказано, что такой прирост обусловлен стабилизацией гривни в 2023 году и уменьшением убытков от курсовых разниц вследствие валютной политики НБУ в условиях военного положения (с 21 июля 2022 года НБУ зафиксирован обменный курс доллара США к гривне, только 3 октября 2023 года осуществлен переход к режиму управляемой гибкости обменного курса).

Кроме того, на рост прибыли повлияло уменьшение влияния обесценивания активов, размещенных на неконтролируемых территориях, получение скидок от партнеров и повышение эффективности бизнеса, говорится в пресс-релизе.

В то же время доход мобильного оператора вырос на 9%: с 19,82 миллиарда гривен в 2022 году до 21,61 миллиарда гривен в 2023 году. Основными факторами увеличения выручки в компании называют фокус на развитии фиксированного бизнеса, увеличение объемов использования дата-услуг и количества пользователей и, соответственно, доходов от услуг – как мобильной, так и фиксированной связи.

По информации компании, полученная прибыль позволила Vodafone реинвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, восстанавливать покрытия и поддерживать стабильность работы сети, что позволило выйти на рекордный объем инвестиций не только за время полномасштабной войны, но и превысить довоенные инвестиции в 2021 году.

Так, объем инвестиций Vodafone в инфраструктуру Украины составил 5,65 миллиарда гривен в 2023 году (+58% по сравнению с годом ранее). Всего за два года полномасштабной войны оператор инвестировал 9,3 миллиарда гривен.

В то же время, общий объем социальных инвестиций Vodafone в 2022-2023 годах достиг 1,7 миллиарда гривен.

"Vodafone запустил ряд социальных и благотворительных инициатив. Среди них – гуманитарная и прямая финансовая помощь, закупка автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования, помощь государству, в частности, в сфере цифровой трансформации через платформу United24, запуск благотворительного челленджа "Лига тепла" по утеплению родильных домов, помощь детям, потерявшим родителей из-за войны ”, - говорится в сообщении компании.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 17 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран.

Vodafone Украина – украинская телекомкомпания, предоставляющая услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 3 квартале 2023 года превысили 40,6 миллиарда гривен. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

Напомним, что в марте мобильный оператор Vodafone получил новый код для номеров "075" . В пресс-службе компании уточнили, что у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на "075", до конца текущего года.

Мобильный оператор уже использовал 8,15 миллиона номеров из 10 миллионов с кодом сети назначения "50". Кроме того, использовано 8,044 миллиона номеров с кодом сети назначения "66", 8,1 миллиона с кодом "95" и 7,72 с кодом "99".

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