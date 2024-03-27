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Тип
благотворительность
Категория
IT и Телеком
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Киевстар выделяет 50 миллионов гривен на мобильные системы связи для ПВО

Киевстар выделяет 50 миллионов гривен на мобильные системы связи для ПВО

Киевстар выделяет фонду компетентной помощи армии «Повернись живим» 50 миллионов гривен в рамках совместной инициативы «Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО». Денежные средства будут направлены на комплексные аппаратные связи для Воздушного командования «Юг».

Цель проекта – обеспечить защитников десятью комплексными аппаратными связями и необходимым оборудованием общей стоимостью 65 миллионов гривен.  

"Киевстар продолжает системно поддерживать общество и наших защитников. Понимая критическое значение связи, мы решили поддержать Воздушные силы надежным оборудованием, обеспечивающим связь в их работе. Вклад компании является первой частью помощи из анонсированных 100 миллионов гривен для ВСУ после кибератаки", – отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Проект могут поддержать абоненты мобильного оператора, подключив Суперсилу «Помощь ВСУ» и таким образом до 50 гривен из тарифного плана будут направлены на укрепление Воздушных сил уже с 1 апреля. Абоненты контрактной формы подключения и все неравнодушные могут внести вклад на счет проекта.  

Комплексные аппаратные связи (КАЗ) — это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными Противовоздушной обороны, благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. Их можно использовать как командно-штабные машины, принимающие информацию об опасности с воздуха и в считанные секунды передают ее в боевые подразделения, уничтожающие враждебные цели.

Каждый грузовик имеет три полноценных рабочих места и оборудован системами защищенной связи, компьютерами со специальным программным обеспечением, мониторами, кабелями, маршрутизаторами, коммутаторами.

«Комплексные аппаратные связи, которые мы вместе с Киевстаром передадим Воздушному командованию «Юг», будут применяться подразделениями, в частности, как командно-штабные машины. КАЗы имеют все необходимое для обеспечения бесперебойной связи в подразделениях ПВО, прикрывающих небо Херсонщины, Одесщины, Николаевщины, а также частично небо в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях», – сказал заместитель директора Фонда «Повернись живим» Олег Карпенко.

Проект будет продолжаться до достижения целевой суммы сбора в размере 65 миллионов гривен. Более подробная информация на странице проекта.  