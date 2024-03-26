Агро, разминирование, логистика: какое будущее RTK в Украине?

RTK (сигнал точного позиционирования) – технология, которая может быть полезна для различных отраслей и бизнесов. Она помогает получать координаты для техники со сверхвысокой точностью.

В Украине RTK чаще всего используется в агросекторе и не зря. Ведь именно эта технология позволяет украинским аграриям внедрять "точное земледелие" и получать большие урожаи при меньших затратах. Также ею активно пользуются в геодезических измерениях, например, в строительстве, работе с земельным кадастром и т.д. Однако возможности этой технологии не ограничиваются этими отраслями.

Какие перспективы использования RTK в Украине? Рассказываем дальше.

Как технология поможет при восстановлении

RTK обладает чрезвычайным потенциалом для разминирования и восстановления деоккупированных территорий. Об этом рассказывает основатель проекта по разминированию UADamage Виталий Лопушанский :

“Наш проект стартовал с анализа повреждений домов и инфраструктуры Мариуполя.

Сейчас он вырос в 2 полноценных направления работы, которыми мы активно занимаемся с марта 2022 года: разминирование и восстановление. Ведь восстановление без разминирования невозможно: сначала нужно сделать территорию безопасной, а только потом восстанавливать. Сейчас мы запускаем эти проекты с разными организациями, масштабируем, чтобы ускорить разминирование и восстановление страны”.

Ранее в интервью Kyivstar Business Hub Лопушанский говорил, что современные решения позволят ускорить процесс исследования заминированных территорий даже не в 10, а в 100 раз.

“Работа длится в несколько этапов: мы находим здания, классифицируем их по типу повреждения, фиксируем на съемке. Затем строим ортофотопланы и интерактивную карту, где указываем разную информацию. Это как данные из открытых источников – адреса, координат, площадь, объем, этажность, тип здания, так и интеграция с реестром поврежденного и разрушенного имущества, со строительными и земельными кадастрами. Затем мы передаем эту карту общинам и организациям, занимающимся восстановлением территорий. Мы разработали такие карты для Черниговской области, Николаевской, делаем для всей страны”, – продолжает Лопушанский.

Такие карты создаются с использованием беспилотных технологий – дронов. Впрочем, определение координат GPS имеет относительно низкую точность – от 1,5 м до 5 или порой и 10 метров. Она зависит от того, какое количество спутников подключается к дрону и от количества препятствий, находящихся на пути у дрона.

Однако точность координат чрезвычайно важна – особенно для карт по разминированию. В отличие от спутника RTK обеспечивает точность до 10 см, а это для нахождения мин критично. Обычно мины ставят друг у друга на расстоянии 40 см-1 м, и ошибка для саперов может быть роковой.

Кроме того, если говорить о RTK, которым мы пользуемся от Киевстар, то он позволяет уточнять координаты через мобильный интернет – 4G. Это дает возможность работать на территориях под активным действием РЭБ и не терять сигнал (что может происходить, когда коррекция производится через спутник). Дрон с помощью RTK делает фото с координатами каждые несколько секунд. Это позволяет создавать ортофотоплан с высокой детализацией и точностью и использовать его для дальнейших действий по разминированию и восстановлению декопупированных территорий», – добавляет Лопушанский.

Другие сферы украинского бизнеса, которые могут использовать RTK

«Восстановление и разминирование – важный и не единственный тренд для RTK в Украине, — комментирует перспективы развития технологии технический руководитель проекта RTK в Киевстар Александр Усик. — Мы будем наблюдать расширение применения технологии как в уже привычных нам отраслях, так и в совершенно новых».

В частности, в геодезии, агробизнесе технология может выйти на уровень ежедневного бытового применения. Также будет расти ее роль в гражданском и промышленном строительстве – при постройке дорог, тоннелей, промышленных объектов, добавляет эксперт. Кроме того, видим следующие возможности для развития:

Дроны-курьеры в логистике , например, на логистических хабах. Они будут нуждаться в точном позиционировании, чтобы передвигаться по определенным маршрутам. И RTK – самый дешевый и корректный вариант для открытых площадок.

например, на логистических хабах. Они будут нуждаться в точном позиционировании, чтобы передвигаться по определенным маршрутам. И RTK – самый дешевый и корректный вариант для открытых площадок. Мониторинг транспорта с помощью GPS-трекеров . RTK усовершенствует этот процесс – технология даст лучшую точность, которая может понадобиться для определенных задач. Раньше это было дорого или невозможно, а сейчас такая услуга и оборудование есть – мониторинг техники можно производить с точностью до сантиметров.

В энергетическом секторе. Энергетические компании имеют сеть электроопор, ранее администрировавшихся сугубо на основе карт/схем расположения. Однако проще создать онлайн-карту с каждым объектом и координатами всех опор. И эту работу выполняют геодезисты именно с высокоточными приемниками GNSS и RTK коррекцией.





