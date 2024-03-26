Агро, розмінування, логістика: яке майбутнє RTK в Україні?

RTK (сигнал точного позиціонування) — технологія, яка може бути корисною для різних галузей та бізнесів. Вона допомагає отримувати координати для техніки з надвисокою точністю.

В Україні RTK найчастіше використовується у агросекторі, і недарма. Адже саме ця технологія дозволяє українським аграріям впроваджувати “точне землеробство” й отримувати більші врожаї за менших витрат. Також нею активно послуговуються в геодезичних вимірюваннях, наприклад, у будівництві, роботі з земельним кадастром та ін. Однак можливості цієї технології не обмежуються лише цими галузями.

Які перспективи використання RTK в Україні? Розповідаємо далі.

Як технологія допоможе при відбудові

RTK має надзвичайний потенціал для розмінування й відбудови деокупованих територій. Про це розповідає засновник проєкту з розмінування UADamage Віталій Лопушанський:

“Наш проєкт стартував з аналізу пошкоджень будинків та інфраструктури Маріуполя.

Зараз він виріс у 2 повноцінних напрямки роботи, якими ми активно займаємося з березня 2022 року: розмінування і відбудова. Адже відбудова без розмінування — неможлива: спочатку треба зробити територію безпечною, а лише потім відновлювати. Зараз ми запускаємо ці проєкти з різними організаціями, масштабуємо, щоб прискорити розмінування і відбудову країни”.

Раніше в інтерв'ю Kyivstar Business Hub Лопушанський розповідав, що сучасні рішення дозволять прискорити процес дослідження замінованих територій навіть не в 10, а в 100 разів.

“Робота триває в кілька етапів: ми знаходимо будівлі, класифікуємо їх за типом пошкодження, фіксуємо на зйомці. Потім будуємо ортофотоплани та інтерактивну карту, де зазначаємо різноманітну інформацію. Це як дані з відкритих джерел — адреси, координат, площа, об’єм, поверховість, тип будівлі, так й інтеграція з реєстром пошкодженого і зруйнованого майна, з будівельними та земельними кадастрами та ін. Потім ми передаємо цю мапу громадам і організаціям, які займатимуться відновленням територій. Ми розробили такі мапи для Чернігівської області, Миколаївської, робимо для всієї країни”, — продовжує Лопушанський.

Такі мапи створюються з використанням безпілотних технологій — дронів. Утім, визначення координат за GPS має відносно низьку точність — від 1,5 м до 5 чи деколи й 10 метрів. Вона залежить від того, яка кількість супутників підключається до дрона та від кількості перешкод, які є на шляху у дрона.

Однак точність координат надзвичайно важлива — особливо для мап з розмінування. На відміну від супутника RTK забезпечує точність до 10 см, а це для знаходження мін критично. Зазвичай міни ставлять одну біля одної на відстані 40 см-1 м, і помилка для саперів може бути фатальною.

“Крім того, якщо говорити про RTK, яким ми користуємось від Київстар, то він дозволяє уточнювати координати через мобільний інтернет — 4G. Це дає можливість працювати на територіях під активною дією РЕБ і не втрачати сигнал (що може траплятися, коли корекція відбувається через супутник). Дрон за допомогою RTK робить фото з координатами щодекілька секунд. Це дозволяє створювати ортофотоплан з високою деталізацією і точністю та використовувати його для подальших дій з розмінування і відбудови деокупованих територій”, — додає Лопушанський.

Інші сфери українського бізнесу, які можуть використовувати RTK

«Відбудова і розмінування — важливий, та не єдиний тренд для RTK в Україні, — коментує перспективи розвитку технології технічний керівник проєкту RTK у Київстар Олександр Усик. — Ми спостерігатимемо розширення застосування технології як у вже звичних для нас галузях, так і в зовсім нових”.

Зокрема, в геодезії, агробізнесі технологія може вийти на рівень щоденного побутового застосування. Також зростатиме її роль у цивільному та промисловому будівництві — при спорудженні доріг, тунелів, промислових об’єктів, додає експерт. Крім того, бачимо такі можливості для розвитку:

Дрони-кур'єри у логістиці , наприклад, на логістичних хабах. Вони потребуватимуть точного позиціонування, щоб пересуватись по визначеним маршрутам. І RTK — найдешевший та найбільш коректний варіант для відкритих майданчиків.

наприклад, на логістичних хабах. Вони потребуватимуть точного позиціонування, щоб пересуватись по визначеним маршрутам. І RTK — найдешевший та найбільш коректний варіант для відкритих майданчиків. Моніторинг транспорту за допомогою GPS-трекерів . RTK удосконалює цей процес — технологія дасть кращу точність, яка може знадобитися для певних задач. Раніше це було дорого або неможливо, а зараз така послуга та обладнання є — моніторинг техніки можна робити з точністю до сантиметрів.

У енергетичному секторі. Енергетичні компанії мають мережу електроопор, які раніше адмініструвалися суто на основі карт/схем розташування. Однак простіше створити онлайн-мапу з кожним об'єктом і координатами усіх опор. І цю роботу виконують геодезисти саме з високоточними GNSS-приймачами та RTK корекцією.





