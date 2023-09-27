Плавающего курса ждать не стоит. Нацбанк заявил о планах перехода к управляемой гибкости

Нацбанк не планирует в ближайшей перспективе переходить к полноценному плавающему курсообразованию, сообщил регулятор в соответствующем разъяснении . Другими словами, курс на межбанке будет управляемо гибким. При этом режиме НБУ и дальше будет контролировать ситуацию на рынке, а именно – покрывать структурный дефицит валюты.

"Из-за обусловленного войной ограничения экспортных возможностей страны, как и притока инвестиций в Украину, на валютном рынке постоянно налицо значительный дефицит валюты. Учитывая это, возвращаться к плавающему курсу, когда НБУ лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, пока рано", – объясняют в НБУ.

Благодаря покрытию структурного дефицита валюты Нацбанком, как добавляют в НБУ, гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться. К тому же, все изменения курса будут существенно ограничиваться. Переход к плавающему курсообразованию произойдет только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. Это важно для сохранения курсовой стойкости.

Напомним, что Национальный банк начал говорить о валютной либерализации, которая, однако, будет полноценна только при условии отмены фиксированного обменного курса, еще в марте этого года. Отказ от фиксированного курса прописан также и в заключенном соглашении с МВФ на $15,6 млрд.