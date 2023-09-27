Плаваючого курсу чекати не варто. Нацбанк заявив про плани переходу до керованої гнучкості

Нацбанк не планує в найближчій перспективі переходити до повноцінного плаваючого курсоутворення, повідомив регулятор у відповідному роз’ясненні . Іншими словами, курс на міжбанку таки буде керовано гнучким. За цього режиму НБУ і далі контролюватиме ситуацію на ринку, а саме – покриватиме структурний дефіцит валюти.

"Через зумовлене війною обмеження експортних можливостей країни, як і припливу інвестицій в Україну, на валютному ринку постійно наявний значний дефіцит валюти. З огляду на це, повертатися до плаваючого курсу, коли НБУ лише згладжує надмірні коливання на ринку, поки зарано", – пояснюють в НБУ.

Завдяки покриттю структурного дефіциту валюти Нацбанком, як додають в НБУ, гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися. До того ж усі зміни курсу будуть суттєво обмежуватися. Перехід до плаваючого курсоутворення відбудуться лише тоді, коли будуть сформовані належні передумови. Це важливо для збереження курсової стійкості.

Нагадаємо, що Національний банк почав говорити про валютну лібералізацію, яка, однак, буде повноцінною тільки при умові скасування фіксованого обмінного курсу, ще в березні цього року. Відмова від фіксованого курсу прописана також і в укладеній угоді з МВФ на $15,6 млрд.