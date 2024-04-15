Байден і лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю та Україні

Під час телефонної розмови, яка відбулася між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу 14 квітня, була досягнута згода щодо того, що Конгресу необхідно діяти швидко, щоб надіслати допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, пише ABC News.

Шумер сподівається, що цього тижня можна "щось зробити, щоб допомогти обом країнам".

Шумер сказав, що найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти Палатою представників схвалену Сенатом у лютому додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам.

"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити його протиракетний і протидроновий потенціал — це негайно прийняти цю додаткову програму. Як я вже сказав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свій захист, і додаткова безпека поповнить цю протиракетну систему", — сказав Шумер.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив у суботній заяві, що цього тижня Палата представників змінить свій законодавчий графік, щоб розглянути варіанти допомоги Ізраїлю (а можливо, одночасно і Україні) і притягнути Іран до відповідальності.

Проте, наразі не зрозуміло, яким буде новий пакет допомоги і наскільки різко він може відхилятися від прийнятого Сенатом законопроекту.

Додамо, що 12 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон провів переговори з Білим домом, готуючи до голосування стосовно фінансової допомоги для України та Ізраїлю на військовий період через Палату представників, але згоди сторони не досягнули.

Не можна втрачати час

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що приклад Ізраїлю, який спільно з союзниками ефективно відповів на масований удар Ірану, показує, що єдність є ключовим елементом оборони. Він підкреслив, що зволікання з підтримкою України більше не припустиме.

"Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно", - наголосив він.

Україна місяцями очікує на допомогу від США

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

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