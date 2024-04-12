Спікер Джонсон не домовився з Білим домом щодо пакету допомоги для України

Спікер Палати представників Майк Джонсон провів переговори з Білим домом, готуючи до голосування стосовно фінансової допомоги для України та Ізраїлю на військовий період через Палату представників, але згоди сторони не досягнули.

Про це пише Associated Press.

Лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліз сказав журналістам, що Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від пакету Сенату щодо зовнішньої безпеки на 95 мільярдів доларів і включатиме кілька вимог республіканців.

"Згоди досягнуто не було. Очевидно, що угода повинна бути досягнута не тільки з Білим домом, але і з нашими членами", — сказав Скаліс.

Ці переговори відбулися після того, як Джонсон місяцями відкладав надання допомоги, яка мала б забезпечити вкрай необхідні боєприпаси та зброю для Києва, намагаючись знайти відповідний час для просування пакету, який стане болісним політичним підйомом.

Тим часом Джонсон веде розмови з Білим домом про законодавство, яке структурує частину фінансування для Києва як позики, прокладає шлях для США використовувати заморожені активи російського центрального банку та включатиме інші зміни в політиці.

Джонсон, який маневрує між республіканцями, які глибоко розділилась у своїй підтримці України, а також двома кандидатами в президенти, ніяк не може винести на голосування Палати законопроєкт про допомогу. Президент Джо Байден неодноразово критикував республіканців за те, що вони не допомагають Україні, заявляючи, що вони виконують вказівки президента Росії Володимира Путіна та завдають шкоди безпеці США.

Тим часом Дональд Трамп, ймовірний кандидат від Республіканської партії, заявив, що буде вести переговори про припинення конфлікту, оскільки він намагається підштовхнути США до більш ізоляціоністської позиції.

"З Росією в Києві цей світ стає не безпечнішим. Тож ми просто повинні знайти розумний спосіб прийняти законопроект, який ми можемо винести та повернути до Сенату", — сказав конгресмен Дон Бекон, республіканець, який підтримує допомогу Україні.

Демократи тиснуть на Джонсона

Хоча демократи неодноразово тиснули на Джонсона, щоб той поставив на голосування проєкт Сенату, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, вони також можуть розділитися щодо голосування, оскільки зростаюча кількість виступає проти надсилання Ізраїлю наступальної зброї, поки він бере участь у кампанії в Газі, яка забрала життя тисяч мирних жителів.

В останній час, Джонсон зіткнувся з тиском з усіх боків через не ухвалення грошей для України. Він зазнав критики на міжнародному рівні та з боку демократів, які кажуть, що його неспроможність діяти негайно означає стати на бік президента РФ Володимира Путіна. В результаті він дав можливість республіканцям підготувати новий проєкт допомоги Україні.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив у четвер, що "єдиним шляхом вперед" для Палати представників є голосування за проєкт Сенату. Він також припустив, що демократи допоможуть Джонсону втримати посаду спікера, якщо він це зробить.

Джонсон зіткнувся з практично відкритим повстанням з боку групи жорстких консерваторів Палати представників, які незадоволені тим, як він керував Палатою представників. Маючи вузьку та розділену більшість, Джонсон був змушений співпрацювати з демократами, щоб просувати практично будь-який важливий закон.

"Якщо ми хочемо запобігти перемозі Путіна в Європі, Палата має вчинити правильно для демократії та прийняти пакет допомоги Сенату зараз", — заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у четвер у своїй промові.

Республіканці у Конгресі бояться Трампа

У інтерв'ю для LIGA.net колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру при Atlantic Council Джон Гербст розповів, що серед республіканців у Конгресі США є значна кількість прихильників надання допомоги Україні. Втім, вони стримують свою підтримку через побоювання критики з боку колишнього (і, можливо, майбутнього) президента США Дональда Трампа.

Гербст зазначив, що ці законодавці усвідомлюють важливість підтримки України для американських інтересів, але побоюються негативної реакції від Трампа і в голосуванні будуть спиратися на його вказівки.

"Інтереси Америки зрозумілі. Якщо для них пріоритетом є США, підтримають допомогу. Якщо більше дбають про кар’єру в вузькому сенсі слова, то не підтримають", – сказав експосол.

Нагадаємо, 14 березня Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм пропозицію надавати допомогу Україні у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування". Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України у травні 2022 року, а набув чинності він у жовтні.

На противагу цьому, двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

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