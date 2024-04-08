Зупинити війну за 24 години: що передбачає мирний план Дональда Трампа

Експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Зупинити війну за 24 години

Зазначається, що так званий "мирний план" Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму і прикордонного регіону Донбасу Росії, а розширення НАТО обмежать.

За словами деяких експертів із зовнішньої політики, цей план став би винагородою російському диктатору Володимиру Путіну і потуранням силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.

У приватних розмовах Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України були б не проти бути частиною Росії.

Деякі союзники Трампа намагаються переконати його не допустити такого розвитку подій, адже визнання російського контролю над частинами України розширить межі диктатури Путіна.

"Я витрачаю 100% свого часу на розмови з Трампом про Україну, - заявив сенатор Ліндсі Грем. - Він повинен заплатити ціну. Він не зможе вийти переможцем".

На його думку, кінець війні може покласти вступ України до НАТО та Євросоюзу, але Трамп "мало що говорить про це".

Як стверджує старша наукова співробітниця Центру Стімсона Емма Ешфорд, обмін територій на припинення вогню поставить Україну в гірше становище без гарантій того, що Росія не переозброїться і не відновить бойові дії.

"Це жахлива угода", - прокоментувала вона пропозицію Трампа.

Припущення або вгадування ймовірних сценаріїв

Речниця Трампа Кароліна Левітт відреагувала на чутки про мирний план експрезидента, заявивши, що вони "походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться".

"Президент Трамп - єдиний, хто говорить про припинення вбивств", - додала вона.

На статтю у виданні The Washington Post відреагував народний депутат Ярослав Железняк.

"Я тут трохи вас заспокою. Я прочитав безліч книг про перший термін Трампа і особливо про його зовнішній вектор. Так ось, повторюсь- ніхто не знає що він буде робити. Це людина, яка спочатку погрожувала "fire and fury" Північній Кореї, потім проводила з ними саміт, потім зі скандалом поїхала і впровадила жорстокі санкції", - зауважив нардеп, додавши, що викладені тезиси у матеріалі - це "все припущення або вгадування ймовірних сценаріїв".

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп, який наразі має найбільшу підтримку електорату як республіканський кандидат на президентських виборах 2024 року, робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні.

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Також радники Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.