Остановить войну за 24 часа: что предусматривает мирный план Дональда Трампа

Экспрезидент Дональд Трамп в частных разговорах поделился своим видением мирного завершения войны РФ в Украине, согласно которому Украина должна была уступить некоторые территории.

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Об этом сообщает The Washington Post .

Остановить войну через 24 часа

Отмечается, что так называемый мирный план Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и приграничного региона Донбасса России, а расширение НАТО ограничат.

По словам некоторых экспертов по внешней политике, этот план стал бы вознаграждением президенту России Владимиру Путину и попустительством силовому нарушению международно признанных границ.

В частных разговорах Трамп заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят найти выход", и что люди в некоторых частях Украины были бы не прочь быть частью России.

Некоторые союзники Трампа пытаются убедить его не допустить такого развития событий, поскольку признание российского контроля над частями Украины расширит границы диктатуры Путина.

"Я трачу 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине, – заявил сенатор Линдси Грэм. – Он должен заплатить цену. Он не сможет выйти победителем".

По его мнению, конец войне может положить вступление Украины в НАТО и Евросоюз, но Трамп мало что говорит об этом.

Как утверждает старшая научная сотрудница Центра Стимсона Эмма Эшфорд, обмен территорий на прекращение огня поставит Украину в худшее положение без гарантий того, что Россия не перевооружится и не возобновит боевые действия.

"Это ужасное соглашение", – прокомментировала она предложение Трампа.

Предположение или угадывание вероятных сценариев

Представительница Трампа Каролина Левитт отреагировала на слухи о мирном плане экспрезидента, заявив, что они "происходят от неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет".

"Президент Трамп – единственный, кто говорит о прекращении убийств", - добавила она.

На статью в издании The Washington Post отреагировал народный депутат Ярослав Железняк.

Я здесь немного вас успокою. Я прочитал множество книг о первом сроке Трампа и особенно о его внешнем векторе. Так вот, повторюсь- никто не знает что он будет делать. проводила с ними саммит, потом со скандалом уехала и внедрила жестокие санкции №, - заметил нардеп, добавив, что изложенные тезисы в материале - это "все предположение или угадывание вероятных сценариев".

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против дальнейшей финансовой помощи Украине.

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Также советники Трампа обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров .

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ положить конец войне между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.