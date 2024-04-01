У США назвали нові терміни голосування щодо фінансової допомоги Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансової допомоги Україні після великодніх канікул.

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Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, повідомляє ABC News.

Він запевнив, що переважна більшість Конгресу схвалить додаткове фінансування для України, попри внутрішні розбіжності.

"Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступний головний порядок денний. Після того як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вважаю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", - сказав Тернер.

Він нагадав, що Палата представників США має повернутися з великодніх канікул 9 квітня.

Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що відсутність допомоги від США починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти", - наголосив Тернер.

Джонсон шукає шляхи вирішення питання надання допомоги Україні

Джонсон шукає оптимальні варіанти вирішення питання виділення фінансової допомоги Україні, заявив республіканець Метт Гейтс, пише CNN.

«Я дав спікеру кілька порад, що ми повинні стати в бойову позицію. Я радий, що спікер не виставив на голосування допомогу Україні, яку ухвалив Сенат, і думаю, він прокладає кращий шлях у цьому питанні, поки ми розмовляємо», - заявив Гейтс.

Він не уточнив, як саме Джонсон збирається вирішувати питання допомоги.

Як пише видання, люди, які спілкувалися зі спікером в останні дні, кажуть, що він, усвідомлюючи загрозу відставки через фінансування України, протягом двотижневих великодніх канікул працював з ключовими помічниками, щоб намітити курс своєї стратегії з цього питання.

Водночас демократи дали зрозуміти, що допоможуть Джонсону зберегти свою посаду, якщо він просуне законопроект щодо України. При цьому низка демократів наголосили, що, якщо Джонсон наполягатиме на неприйнятних положеннях, зокрема щодо скорочення витрат або нових міграційних обмежень, то ризикує відштовхнути від себе як демократів, так і республіканців.

Зауважимо, сам Джонсон поки що публічно не коментував ці питання.

Також поки що незрозуміло, в якому вигляді проект про допомогу Україні буде внесений на розгляд. Чи це буде варіант, уже проголосований у Сенаті, чи йдеться про новий документ, який розроблять у Палаті представників.

Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Джерело фото: ua.depositphotos.com