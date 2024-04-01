В США назвали новые сроки голосования за финансовую помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос о финансовой помощи Украине после пасхальных каникул.

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Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, сообщает ABC News.

Он заверил, что подавляющее большинство Конгресса одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на внутренние разногласия.

"Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующая главная повестка дня. После того как мы только что приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, я считаю, что это получит преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", - сказал Тернер.

Он напомнил, что Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул 9 апреля.

Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.

"Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны, все четко дали понять, что отсутствие помощи от США начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин это знает. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить", - подчеркнул Тернер.

Джонсон ищет пути решения вопроса оказания помощи Украине

Джонсон ищет оптимальные варианты решения вопроса о выделении финансовой помощи Украине, заявил республиканец Мэтт Гейтс, пишет CNN .

«Я дал спикеру несколько советов, что мы должны встать в боевую позицию. Я рад, что спикер не выставил на голосование помощь Украине, принятую Сенатом, и думаю, он прокладывает лучший путь в этом вопросе, пока мы разговариваем», - заявил Гейтс.

Он не уточнил, как именно Джонсон намерен решать вопросы помощи.

Как пишет издание, люди, которые общались со спикером в последние дни, говорят, что он, осознавая угрозу отставки из-за финансирования Украины, в течение двухнедельных пасхальных каникул работал с ключевыми помощниками, чтобы наметить курс своей стратегии по этому вопросу.

В то же время демократы дали понять, что помогут Джонсону сохранить свой пост, если он продвинет законопроект по Украине. При этом ряд демократов подчеркнули, что если Джонсон будет настаивать на неприемлемых положениях, в частности, по сокращению расходов или новых миграционных ограничений, то рискует оттолкнуть от себя как демократов, так и республиканцев.

Заметим, что сам Джонсон пока публично не комментировал эти вопросы.

Также пока неясно, в каком виде проект о помощи Украине будет вынесен на рассмотрение. Будет ли это вариант, уже проголосованный в Сенате, или речь идет о новом документе, который разработают в Палате представителей.

Джонсон предлагает свой вариант помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израиля и Тайваня. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

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