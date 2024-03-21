Демократы в Конгрессе готовы поддержать помощь Украине в виде ссуды, как предлагал Джонсон

Демократы в обеих палатах предполагают, что готовы поддержать помощь Украине посредством кредита. Эта идея набирает обороты у проукраинских лидеров Республиканской партии, поскольку они пытаются выйти из тупика и помочь Украине бороться с российскими войсками.

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Об этом пишет издание The Hill.

Однако не предпочитают кредит. Они призывают принять пакет экстренной иностранной помощи, который Сенат принял в прошлом месяце, включающий 60 миллиардов долларов помощи Украине, в то же время критикуя спикера Майка Джонсона за его отказ вынести это на рассмотрение Палаты представителей.

Но если стратегия займа, которую Джонсон представил сенаторам-республиканцам на прошлой неделе, сможет выйти из тупика, многие демократы говорят, что поддержат это.

"Демократы поддерживают помощь Украине. Независимо от того, называете ли вы это ссудой, или как угодно… (Украина) должна получить помощь. Итак, если это приходит в виде займа, это помощь; если это пакет помощи без каких-либо требований, это все равно помощь", – сказал конгрессмен Бенни Томпсон.

Дело в Трампе?

Издание пишет, что в последние недели стратегия займа приобрела популярность среди республиканцев, не в последнюю очередь потому, что бывший президент США Дональд Трамп использует предвыборную кампанию, чтобы продвигать идею о том, что вся внешняя помощь США должна предоставляться в форме ссуд.

Отмечается, что мало кто верит, что Украина когда-нибудь вернет ссуды, учитывая затраты на реконструкцию в триллионы долларов, с которыми Киев обязательно столкнется, когда закончится российский конфликт.

Но план займа мог бы обеспечить некое политическое прикрытие для республиканцев, которые могли бы представить идею своим избирателям как стратегию облегчения финансового бремени для налогоплательщиков США.

В последние недели в Вашингтоне продолжаются оживленные дискуссии о выделении дальнейшей финансовой помощи Украине. Джонсон ищет пути продолжить поддержку, несмотря на растущую оппозицию как в его рядах, так и со стороны Трампа. В то же время, конкретных действий в этом вопросе не ожидается до середины апреля, ведь в ближайшее время Конгресс США уйдет на двухнедельный перерыв.

Поэтому демократы все более открыты к этой концепции, если она рассматривается как последний лучший шанс получить помощь Украине перед ноябрьскими выборами, но согласны не все.

"У нас заканчивается время, и лучший способ получить необходимую помощь Украине — это принять Палатой представителей законопроект Сената. Проблема с изменением состоит в том, что вам может понадобиться три дня, чтобы сделать простейшую вещь здесь, в Сенате. У нас нет времени", – сказал лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Что предлагал Майк Джонсон

14 марта Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им предложение оказывать помощь Украине в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

Он предупредил, что новый проект о помощи будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий, включавший пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов, принятый Сенатом в прошлом месяце.

Спикер также говорил о законопроекте, который позволил бы конфискацию российских суверенных активов и внесение этих доходов в фонд поддержки Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com