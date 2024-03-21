Демократи в Конгресі готові підтримати допомогу Україні у вигляді позики, як пропонував Джонсон

Демократи в обох палатах припускають, що готові підтримати допомогу Україні у вигляді кредиту. Ця ідея набирає обертів у проукраїнських лідерів Республіканської партії, оскільки вони намагаються вийти з глухого кута та допомогти Україні боротися з російськими військами.

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Про це пише видання The Hill.

Проте не віддають перевагу кредиту. Вони закликають прийняти пакет екстреної іноземної допомоги, який Сенат ухвалив минулого місяця, який включає 60 мільярдів доларів допомоги Україні, водночас критикуючи спікера Майка Джонсона за його відмову винести це на розгляд Палати представників.

Але якщо стратегія позики, яку Джонсон представив сенаторам-республіканцям минулого тижня, зможе вийти з глухого кута, багато демократів кажуть, що підтримають це.

"Демократи підтримують допомогу Україні. Незалежно від того, чи називаєте ви це позикою, чи як завгодно… (Україна) повинна отримати допомогу. Отже, якщо це приходить у вигляді позики, це допомога; якщо це пакет допомоги без жодних вимог, це все одно допомога", – сказав конгресмен Бенні Томпсон.

Справа в Трампі?

Видання пише, що останніми тижнями стратегія позики набула популярності серед республіканців, не в останню чергу тому, що колишній президент США Дональд Трамп використовує передвиборчу кампанію, щоб просувати ідею про те, що вся зовнішня допомога США повинна надаватися у формі позик.

Зазначається, що мало хто вірить, що Україна коли-небудь поверне позики, враховуючи витрати на реконструкцію в трильйони доларів, з якими Київ обов’язково зіткнеться, коли закінчиться російський конфлікт.

Але план позики міг би забезпечити деяке політичне прикриття для республіканців, які могли б представити ідею своїм виборцям як стратегію полегшення фінансового тягаря для платників податків США.

Останніми тижнями у Вашингтоні тривають жваві дискусії щодо виділення подальшої фінансової допомоги Україні. Джонсон шукає шляхи продовжити підтримку незважаючи на зростаючу опозицію як в його рядах, так і з боку Трампа. Водночас, конкретних дій у цьому питанні не очікується до середини квітня, адже найближчим часом Конгрес США піде на двотижневу перерву.

Тому демократи все більш відкриті до цієї концепції, якщо вона розглядається як останній найкращий шанс отримати допомогу Україні перед виборами в листопаді, але згодні не всі.

"У нас закінчується час, і найкращий спосіб отримати необхідну допомогу Україні — це ухвалити Палатою представників законопроект Сенату. Проблема зі зміною полягає в тому, що вам може знадобитися три дні, щоб зробити найпростішу річ тут, у Сенаті. У нас немає часу", – сказав лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Що пропонував Майк Джонсон

14 березня Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм пропозицію надавати допомогу Україні у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

Він попередив, що новий проєкт про допомогу виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній, який включав пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця.

Спікер також говорив про законопроєкт, який дозволив би конфіскацію російських суверенних активів і внесення цих доходів до фонду підтримки України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com