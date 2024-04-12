Спикер Джонсон не договорился с Белым домом о пакете помощи для Украины

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон провел переговоры с Белым домом, готовя к голосованию по финансовой помощи для Украины и Израиля на военный период через Палату представителей, но согласия стороны не достигли.

Об этом пишет Associated Press.

Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ сказал журналистам, что Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома пакет, который будет отличаться от пакета Сената по внешней безопасности в 95 миллиардов долларов и будет включать несколько требований республиканцев.

"Согласия достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими членами", - сказал Скалис.

Эти переговоры состоялись после того, как Джонсон месяцами откладывал оказание помощи, которая должна обеспечить крайне необходимые боеприпасы и оружие для Киева, пытаясь найти подходящее время для продвижения пакета, который станет болезненным политическим подъемом.

Тем временем Джонсон ведет разговоры с Белым домом о законодательстве, которое структурирует часть финансирования для Киева как ссуды, прокладывает путь для США использовать замороженные активы российского центрального банка и будет включать другие изменения в политике.

Джонсон, маневрируемый между республиканцами, глубоко разделившимися в своей поддержке Украины, а также двумя кандидатами в президенты, никак не может вынести на голосование Палаты законопроект о помощи. Президент Джо Байден неоднократно критиковал республиканцев за то, что они не помогают Украине, заявляя, что они выполняют указания президента России Владимира Путина и наносят ущерб безопасности США.

Между тем, Дональд Трамп, вероятный кандидат от Республиканской партии, заявил, что будет вести переговоры о прекращении конфликта, поскольку он пытается подтолкнуть США к более изоляционистской позиции.

"С Россией в Киеве этот мир становится не безопаснее. Так что мы просто должны найти разумный способ принять законопроект, который мы можем вынести и вернуть в Сенат", - сказал конгрессмен Дон Бэкон, республиканец, поддерживающий помощь Украине.

Демократы давят на Джонсона

Хотя демократы неоднократно давили на Джонсона, чтобы тот поставил на голосование проект Сената, который включает помощь Украине и Израилю, они также могут разделиться по голосованию, поскольку растущее количество выступает против отправки Израиля наступательному оружию, пока он принимает участие в забравшей кампании в Газе жизнь тысяч мирных жителей.

В последнее время, Джонсон столкнулся с давлением со всех сторон из-за не принятия денег для Украины. Он подвергся критике на международном уровне и со стороны демократов, которые говорят, что его неспособность действовать немедленно означает стать на сторону президента РФ Владимира Путина. В результате он дал возможность республиканцам подготовить новый проект помощи Украине.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил в четверг, что "единственным путем вперед" для Палаты представителей является голосование за проект Сената. Он также предположил, что демократы помогут Джонсону удержать должность спикера, если он это сделает.

Джонсон столкнулся с практически открытым восстанием со стороны группы жестких консерваторов Палаты представителей, недовольных тем, как он руководил Палатой представителей. Имея узкое и разделенное большинство, Джонсон был вынужден сотрудничать с демократами, чтобы продвигать практически любой важный закон.

"Если мы хотим предотвратить победу Путина в Европе, Палата должна поступить правильно для демократии и принять пакет помощи Сената сейчас", — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер в четверг в своей речи.

Республиканцы в Конгрессе боятся Трампа

В интервью для LIGA.net бывший посол США в Украине (2003-2006) и директор Евразийского центра при Atlantic Council Джон Гербст рассказал, что среди республиканцев в Конгрессе США есть большое количество сторонников оказания помощи Украине. Впрочем, они сдерживают свою поддержку из-за опасений критики со стороны бывшего (и, возможно, будущего) президента США Дональда Трампа.

Гербст отметил, что эти законодатели отдают себе отчет в важности поддержки Украины для американских интересов, но опасаются негативной реакции от Трампа и в голосовании будут опираться на его указания.

"Интересы Америки понятны. Если для них приоритетом являются США, поддержат помощь. Если больше заботятся о карьере в узком смысле слова, то не поддержат", – сказал экспосол.

Напомним, 14 марта Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им предложение оказывать помощь Украине в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение". Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины в мае 2022 года, а вступил в силу он в октябре.

В противоположность этому, двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

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