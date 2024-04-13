Трамп заявив, що підтримає допомогу Україні, але є умова

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив, що республіканці в Палаті представників готові ухвалити додаткову допомогу Україні, однак за умови, що вона буде надана у формі кредиту.

Про це повідомляє The Hill.

Європа має дати гроші

Зазначається, що спікер Палати представників Майк Джонсон провів першу офіційну зустріч із Трампом, де обговорив допомогу Україні та вибори у США.

Раніше повідомлялося, що він провів консультації з Білим домом щодо України, але згоди досягнуто не було.

Після зустрічі з Джонсоном Трамп заявив, що республіканці "розглядають" питання щодо допомоги Україні.

"Ми розглядаємо це прямо зараз, і вони говорять про це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка", - заявив Трамп.

За його словами, США роздає "подарунки на мільярди доларів". Водночас Трамп наголосив, що для нього важливо, аби першою виділила кошти Україні Європа.

"Але для мене набагато важливішим є той факт, що Європа має активізуватися, і вони повинні дати гроші. Вони мають зрівняти. Якщо вони не зрівняють, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", - наголосив Трамп.

Трамп пропонує надати допомогу Україні в кредит, Зеленський відреагував

Трамп, неодноразово висловив свою підтримку наданню Україні фінансової допомоги у формі кредиту. Така форма допомоги має великі шанси отримати схвалення Конгресу США.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українському телебаченню заявив, що Україна готова погодитись на допомогу від США у вигляді кредиту, тому що інших варіантів все одно немає.

"Один сенатор нещодавно був і він каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?". Він каже: "Ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору"… Тому ми погодимось на будь-який варіант".

Зеленський також додав, що якби Україні запропонували дати допомогу в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то однозначно обрався би перший варіант.

"Тут немає вибору, наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", – сказав президент.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.