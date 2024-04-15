Байден и лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине

В ходе телефонного разговора, который состоялся между президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса 14 апреля, было достигнуто согласие о том, что Конгрессу необходимо действовать быстро, чтобы направить помощь как Израилю, так и Украине.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, пишет ABC News.

Шумер надеется, что на этой неделе можно "что-то сделать, чтобы помочь обеим странам".

Шумер сказал, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это рассмотреть и принять Палатой представителей одобренную Сенатом в феврале дополнительную программу национальной безопасности, включающую помощь обеим странам.

"Лучший способ помочь Израилю восстановить его противоракетный и противодроновый потенциал - это немедленно принять эту дополнительную программу. Как я уже сказал, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою защиту, и дополнительная безопасность пополнит эту противоракетную систему", - сказал Шумер.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил в субботнем заявлении, что на этой неделе Палата представителей изменит свой законодательный график, чтобы рассмотреть варианты помощи Израилю (а возможно одновременно и Украине) и привлечь Иран к ответственности.

Однако пока не ясно, каким будет новый пакет помощи и насколько резко он может отклоняться от принятого Сенатом законопроекта.

Добавим, что 12 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон провел переговоры с Белым домом, готовя к голосованию по финансовой помощи для Украины и Израиля на военный период через Палату представителей, но согласия стороны не достигли.

Нельзя терять время

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что пример Израиля, совместно с союзниками эффективно ответившего на массированный удар Ирана, показывает, что единство является ключевым элементом обороны.

Он подчеркнул, что промедление с поддержкой Украины больше не допустимо.

"Весь мир видит, что такое настоящая защита. Видит, что это возможно. И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не один – угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают. Знают и снабжают. И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это значит, что нужно действовать и действовать сильно", - подчеркнул он.

Украина месяцами ожидает помощи от США

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля .

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

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