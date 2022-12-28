Во всем Конгрессе США запретили TikTok на рабочих телефонах

Китайское приложение TikTok запретили использовать на всех устройствах, которыми пользуются в Палате представителей Конгресса США. Решения приняли по требованию закона, который вскоре вступит в силу и запретит приложение на правительственных устройствах США. Об этом 28 декабря сообщил Reuters.

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Американские законодатели считают, что TikTok является очень рискованным приложением из-за "проблем с безопасностью".

В стране активно запрещают приложение. Есть мнение, что Китай якобы мог бы "попробовать получать определенную информацию через TikTok".

По состоянию на 25 декабря 19 штатов, по крайней мере, частично заблокировали приложение для государственных устройств из-за опасений, что правительство Китая может использовать приложение для отслеживания американцев и цензуры контента.

Напомним, Сенат США 14 декабря принял законопроект, запрещающий чиновникам использовать TikTok на государственных телефонах и устройствах.

Многие федеральные ведомства, включая Министерство обороны, Национальную Безопасность и Государственный департамент, уже запретили TikTok на государственных устройствах. В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп попытался запретить TikTok, но проиграл ряд судебных баталий.

Тем временем TikTok становится все популярнее в Украине и входит в ТОП-25 сайтов по посещаемости.

Источник фото: ua.depositphotos.com