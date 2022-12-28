В усьому Конгресі США заборонили TikTok на робочих телефонах

Китайський додаток TikTok заборонили застосовувати на всіх пристроях, якими користуються в Палаті представників Конгресу США. Рішення прийняли на вимогу закону, що незабаром набуде чинності та заборонить додаток на урядових пристроях США. Про це 28 грудня повідомив Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Американські законодавці вважають, що TikTok є дуже ризикованим застосунком через "проблеми з безпекою".

В країні активно забороняють додаток. Існує думка, що Китай нібито міг би "спробувати отримувати певну інформацію через TikTok".

Станом на 25 грудня 19 штатів принаймні частково заблокували додаток для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати додаток для відстеження американців і цензури контенту.

Нагадаємо, Сенат США 14 грудня ухвалив законопроект, який забороняє чиновникам використовувати TikTok на державних телефонах і пристроях.

Багато федеральних відомств, включаючи Міністерство оборони, Національної Безпеки та Державний департамент, вже заборонили TikTok на державних пристроях. У 2020 році тодішній президент США Дональд Трамп спробував заборонити TikTok, але програв низку судових баталій.

Тим часом TikTok стає все популярнішим в Україні та входить в ТОП-25 сайтів за відвідуваністю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com