Сенат США принял пакет помощи Украине: когда его подпишет Байден

24 апреля в Сенате Соединенных Штатов Америки проголосовали за законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд и конфискации активов РФ по сокращенной процедуре. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Об этом стало известно из трансляции в верхней палате Конгресса.

Сенат проголосовал 79 голосами "за", при необходимых 50. "Против" было 18 голосов.

Демократическое большинство в Сенате провело рассмотрение пакета с внешней помощью, принятого на прошлой неделе Палатой представителей, по ускоренной процедуре. Документ был внесен в верхнюю палату как законопроект HR815 с изменениями.

Напомним, что Сенат США, в котором большинство имеют "демократы", одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов еще 13 февраля. За него проголосовали 70 сенаторов, в том числе 22 "республиканца".

Изменения в нынешнем варианте касались, главным образом, содержания так называемого «четвертого» законопроекта из пакета, принятого Палатой представителей.

Речь идет, в частности, об изъятии замороженных активов РФ, введении дополнительных санкций против России и Ирана, введении ограничений для китайского приложения TikTok и т.д.

Теперь документ должен подписать президент США Байден.

Когда Байден подпишет закон

Белый дом опубликовал заявление, где заявил, что президент США Джо Байден подпишет пакет законопроектов о помощи Украине 24 апреля, чтобы возобновить поставки вооружений Киеву на этой неделе.

Байден поблагодарил законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект.

"Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин», - подчеркнул президент США.

Как сообщил советник Белого дома Джон Кирби, после подписания президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи Украине США сразу выделят пакеты для удовлетворения немедленных потребностей ВСУ, а затем будут работать над долгосрочной стратегией Киева в борьбе против агрессии РФ.

Голосование укрепляет роль США как маяка демократии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине.

"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших партий. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики.

Зеленский заявил, что ценит поддержку Байдена и с нетерпением ожидает скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи.

Зеленский подчеркнул, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что во время его общения с сенаторами в США на прошлой неделе, в частности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, он получил заверение, что поддержка Украины бесспорна, а закон будет принят как можно быстрее.

"Спасибо за соблюденное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США ради мира и безопасности в Европе", - подчеркнул Шмигаль.

Завершение законодательного противостояния в Конгрессе США

Голосование в Сенате ознаменовало завершение нескольких месяцев законодательного противостояния в Конгрессе США, во время которого противники помощи Украине из республиканского лагеря блокировали продвижение законопроекта.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект о выделении 60,84 миллиарда долларов в помощь Украине 20 апреля. За это проголосовали 311 депутатов, из которых 210 представители Демократической партии, а 101 – Республиканской, имеющей в палате большинство.

Законопроект предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд по части помощи Украине и региональным партнерам для противодействия России, в том числе, оборонные расходы в размере $ 49,9 млрд и $ 7,849 млрд на экономическую помощь.

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