Сенат США ухвалив пакет допомоги Україні: коли його підпише Байден

24 квітня у Сенаті Сполучених Штатів Америки проголосували за законопроєкти з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою. Тепер його має підписати президент США Джо Байден.

Про це стало відомо з трансляції у верхній палаті Конгресу.

Сенат проголосував 79 голосами "за", при необхідних 50. "Проти" було 18 голосів.

Демократична більшість у Сенаті провела розгляд пакета із зовнішньою допомогою, ухваленого минулого тижня Палатою представників, за пришвидшеною процедурою. Документ був внесений до верхньої палати як законопроєкт H.R.815 зі змінами.

Нагадаємо, що Сенат США, в якому більшість мають "демократи", схвалив законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на 95 мільярдів доларів ще 13 лютого. За нього проголосували 70 сенаторів, зокрема 22 "республіканці".

Зміни у нинішньому варіанті стосувалися, головним чином змісту так званого «четвертого» законопроєкту з пакету, прийнятого Палатою представників.

Йдеться, зокрема, про вилучення заморожених активів РФ, введення додаткових санкцій проти Росії й Ірану, запровадження обмежень для китайського додатку TikTok тощо.

Тепер документ має підписати президент США Байден.

Коли Байден підпише закон

Білий дім опублікував заяву, де заявив, що президент США Джо Байден підпише пакет законопроєктів про допомогу Україні 24 квітня, щоб відновити постачання озброєнь Києву цього тижня.

Байден подякував законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроект.

"Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін», - наголосив президент США.

Як повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, після підписання президентом США Джо Байденом законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, а потім працюватимуть над довгостроковою стратегією Києва у боротьбі проти агресії РФ.

Голосування зміцнює роль США як маяка демократії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні.

"Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу", - наголосив президент.

Він також подякував усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики.

Зеленський заявив, що цінує підтримку Байдена і з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги.

Зеленський підкреслив, що далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру.

В свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що під час його спілкування із сенаторами в США минулого тижня, зокрема з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, він отримав запевнення, що підтримка України є беззаперечною, а закон буде ухвалений якнайшвидше.

"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі", - наголосив Шмигаль.

Завершення законодавчого протистояння в Конгресі США

Голосування в Сенаті ознаменувало завершення кількамісячного законодавчого протистояння в Конгресі США, під час якого противники допомоги Україні з республіканського табору блокували просування законопроєкту.

Нагадаємо, Палата представників США прийняла законопроект про виділення 60,84 мільярда доларів на допомогу Україні 20 квітня. За це проголосували 311 депутатів, з яких 210 представники Демократичної партії, а 101 - Республіканської, що має у палаті більшість.

Законопроєкт передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії, у тому числі, оборонні видатки у розмірі $ 49,9 млрд та $7,849 млрд на економічну допомогу.

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