США готують для України пакет допомоги на мільярд доларів

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, який буде першим з ще не підписаного законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це пише Reuters, посилаючись на американських чиновників.

Пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.

Згідно з повідомленням, щойно українсько-ізраїльський законопроект буде підписаний, Пентагон зможе поповнити свої кошти, з яких в рамках президентських повноважень була виділена екстренна допомога Україні на 200 млн доларів.

Оскільки фінансові запаси Пентагону відновляться, оборонні компанії США отримають більше контракті на виробництво зброї, яку зможуть надсилати Україні.

Експерти очікують збільшення кількості замовлень RTX разом з іншими великими компаніями, які отримують державні контракти, такими як Lockheed Martin, General Dynamics і Northrop Grumman, після ухвалення законопроекту про додаткові витрати.

Палата представників підтримала допомогу Україні на $60 мільярдів

Нагадаємо, 10 квітня Палата представників США схвалила пакет допомоги Україні на 60,8 мільярдів доларів. 23 квітня це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.

Американський лідер уже казав, що підпише закон одразу, як тільки проєкт схвалять законодавці. Після цього Україна зможе отримати першу партію військової допомоги.

Поставки американської зброї можуть знову почати надходити в Україну невдовзі після того, як пакет допомоги, який довго затримувався, стане законом, кажуть офіційні особи США, а товари зі запасів Пентагону в Німеччині будуть швидко доставлені залізницею до українського кордону, повідомляв New York Times.

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