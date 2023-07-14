Росіяни утримують депортованих українців у таборах та знущаються над ними - АР

Тисячі українських цивільних, які були депортовані до РФ з початку повномаштабного вторгнення, утримуються в мережі формальних і неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованих нею територіях. Людей піддають тортурам, психологічному насильству і навіть рабській праці.

Про це пише Associated Press, посилаючись на урядовий документ, який отримали журналісти.

Згідно з цим документом, Росія планує побудувати ще десятки в’язниць.

Кількість українських цивільних осіб, які утримуються в російських в'язницях, зараз обчислюється тисячами, багатьом без пред'явлення звинувачень. У Росії утримують щонайменше 4000 мирних жителів, і щонайменше стільки ж - на окупованих територіях. Український уряд вважає, що близько 10 000 цивільних осіб можуть бути затримані, і ця цифра швидко зросла протягом війни.

Затримання громадян, на тимчасово окупованій території може відбуватися за такі незначні правопорушення, як спілкування українською або просто перебування молодою людиною в окупованому регіоні.

Документ російського уряду, отриманий AP, датований січнем, окреслив плани створити 25 нових колоній та шість інших центрів ув’язнення в окупованій Україні до 2026 року.

Журналісти APпоспілкувався з десятками колишніх затриманих, а також сім’ями, які перебувають під вартою.Їхні розповіді підтверджують широкомасштабну російську систему затримання та жорстокого поводження з цивільними особами, яка прямо суперечить Женевським конвенціям.

Жорстоке поводження з людьми є звичайним явищем для росіян. Вони застосовують удари електричним струмом, побої, які призводять до тріщин черепів і переломів ребер. Кожен колишній затриманий, опитаний AP, сказав, що тортури були постійними, і багато людей при цьому помирає.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії за різними даними, майже 3 мільйони українців були депортовані на територію країни-агресора.

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення.

Українців, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.