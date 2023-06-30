Омбудсмен попередив про затримання в РФ українців, які їдуть забирати депортованих дітей

Громадян України, які за допомогою волонтерів їдуть на територію Росії для того, щоб забрати депортованих дітей, затримують та допитують. Тому краще не робити таких кроків.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наприклад, у РФ в одному з аеропортів затримали двох жінок: одна – мама, яка їхала за своєю дитиною, а інша – жінка, яку відправили за дитиною. Їх відправила громадська організація, а про те, що їх затримали, ми дізналися зі свого каналу комунікації у РФ", - зазначив він.

За його словами, ще одна бабуся, яку відправила у Росію громадська організація, померла після 13-годинного допиту ФСБ РФ.

Лубінець наголосив, що такі поїздки є небезпечними і закликав утриматися від таких поїздок.

Нагадаємо, за офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.