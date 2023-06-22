В РФ намагаються виправдати злочини Путіна щодо викрадення українських дітей, - розвідка Британії

Країна-агресор РФ проводить нову інформаційну операцію з метою виправдати злочини свого лідера Володимира Путіна щодо викрадення українських дітей.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що 20 червня 2023 року Держдума РФ проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування так званих злочинів, скоєних нібито українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.

Як вважають у розвідці Британії, таким чином Держдума реагує на міжнародний осуд депортації Росією дітей з окупованої України після її повномасштабного вторгнення.

"Цей крок сприяє російським інформаційним операціям, перетворюючи законодавство на зброю в спробі заплутати наратив навколо власних військових злочинів", - підкреслюють у розвідці Великобританії.

Там додають, що повідомлення про права дітей є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки депортація дітей стала основою ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Путіна, виданого в березні 2023 року.

Зауважимо, за офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Нещодавно російські окупанти незаконно вивезли зі Старобільського району Луганської області 150 дітей на "оздоровлення" до баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка", які знаходяться у Прикубанському районі Карачаєво-Черкеської республіки РФ.