В РФ пытаются оправдать преступления Путина по похищению украинских детей, - разведка Британии

Страна-агрессор РФ проводит новую информационную операцию с целью оправдать преступления своего лидера Владимира Путина по похищению украинских детей.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 20 июня 2023 года Госдума РФ проголосовала за создание парламентского комитета по расследованию так называемых преступлений, совершенных якобы украинским правительством против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года.

Как считают в разведке Британии, таким образом, Госдума реагирует на международное осуждение депортации Россией детей из оккупированной Украины после ее полномасштабного вторжения.

"Этот шаг способствует российским информационным операциям, превращая законодательство в оружие в попытке запутать нарратив вокруг собственных военных преступлений", - подчеркивают в разведке Великобритании.

Там добавляют, что сообщения о правах детей являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортация детей стала основой ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора Путина, изданного в марте 2023 года.

Заметим, по официальным данным, на территории РФ находится более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.

Недавно российские оккупанты незаконно вывезли из Старобельского района Луганской области 150 детей на "оздоровление" в базы отдыха "Лесной" и "Сосенка", которые находятся в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской республики РФ.