РФ считает сохранение контроля над Крымом своим главным политическим приоритетом, – разведка Британии

Несмотря на наступательные действия Украины на южном направлении, войска РФ продолжают активно создавать оборонные сооружения на подступах к оккупированному Крыму. Сохранение контроля над полуостровом является основным политическим приоритетом Кремля.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что, несмотря на ожесточенные бои на юге Украины, РФ продолжает прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубине тыла, особенно на подступах к временно оккупированному Крыму.

По данным разведки Британии, сюда входит большая полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

"Эти продуманные оборонные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым", - отмечают в британской разведке.

Там добавляют, что россияне продолжают рассматривать сохранение контроля над оккупированным полуостровом как главный политический приоритет.

Как сообщала украинская разведка, базирующийся в Крыму "Черноморнефтегаз" активно готовит планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова.

Напомним, как ранее заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию.

По словам Прокудина, вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.

Также партизанское движение "Атеш" сообщало, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и освобождению Крыма. Они начали минировать находящийся возле города Армянск крымский химический завод "Титан".

Главное управление разведки Минобороны рассматривает три возможных сценария развития событий после минирования россиянами завода "Крымский титан ", в том числе полномасштабный теракт.