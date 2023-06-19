Разведка Британии фиксирует передислокацию окупантов после подрыва Каховской ГЭС

В последние десять дней Россия, вероятно, начала передислоцировать элементы своей Днепровской группировки войск. Об этом утром 19 июня сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что окупантов перебрасывают с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений.

Эта передислокация потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая 34-ю отдельную моторизованную бригаду, а также воздушно-десантные силы и подразделения морской пехоты.

По данным разведки, такие действия, вероятно, отражают мнение России о том, что большая украинская атака через Днепр теперь менее вероятна после обрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции и наводнения.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 18 июня, в результате катастрофы погибли 17 человек, еще 31 человек пропал без вести.