Цены на сливочное масло могут упасть: экспорт снизился вдвое, а склады переполнены

На украинском рынке сливочного масла ухудшается ситуация: несмотря на рост внутреннего потребления излишки продукции остаются значительными, а объемы производства существенно не сокращаются.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

По данным аналитиков, из-за слабого спроса и ограниченных экспортных возможностей в ближайшее время цены на масло могут снизиться.

Реализовывать продукцию становится все сложнее даже по сниженным ценам. Внешние рынки не помогают разгрузить складские запасы. Экспорт в ЕС вряд ли поможет стабилизировать рынок из-за неблагоприятной конъюнктуры. Спрос со стороны Молдовы и Кавказа остается ограниченным.

Хотя в сентябре экспорт сливочного масла несколько оживился, по итогам трех кварталов 2026 он сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это существенно отразилось на валютных поступлениях молочной отрасли и усилило давление на внутренние рыночные цены.

Эксперты подчеркивают, что высокие запасы масла, слабый внешний спрос и затруднения со сбытом создают четкие предпосылки для дальнейшего удешевления продукта на украинском рынке.

Напомним, в сентябре украинский рынок сливочного масла уже находился под давлением из-за ограниченного спроса и риска более дешевого импорта из ЕС, который сдерживал возможности производителей повышать цены.