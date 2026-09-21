Цены на сливочное масло в Украине достигли предела: почему дальнейшее подорожание стало невозможным

В сентябре ситуация на украинском рынке сливочного масла остается неопределенной. Отечественные производители пытаются поддерживать восходящий ценовой тренд, сформированный в конце лета, однако дальнейшее удорожание продукции сталкивается с рядом существенных рыночных ограничений.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Инфагро".

Главным сдерживающим фактором является предложение. Производство масла сокращается незначительно из-за контрактов на сухое молоко, что создает дополнительные объемы внутри страны. В то же время запасы достаточно, а возможности экспорта ограничены.

Угроза со стороны европейского импорта

Серьезным барьером для повышения цен есть ситуация в Европейском Союзе. Если внутренние украинские цены превысят показатель, при котором импорт станет экономически выгодным, отечественные производители рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией.

Дополнительное давление на рынок оказывает регулярное поступление дешевого фасованного европейского масла, что не позволяет поднимать цены без реального роста платежеспособного спроса.

На внешних рынках также отсутствуют предпосылки для стремительных ценовых скачков. Спрос со стороны стран ЕС остается сдержанным, из-за чего экспорт блочного масла ограничен.

Основными экспортными направлениями для украинских компаний остаются Молдова и страны Кавказа, где удается удерживать несколько более выгодные ценовые условия.

Ожидание производителей

Сегодня производители вынуждены ориентироваться преимущественно на внутренний рынок, однако пространство для дальнейшего повышения цен исчерпывается. Любые попытки резко увеличить стоимость продукции встречают сопротивление покупателей, поскольку нынешние цены уже приближаются к пределу, по которому украинское масло теряет конкурентоспособность по сравнению с импортными аналогами.

Эксперты отмечают, что существенный рост цен в Украине будет невозможен, пока европейский рынок не изменит общий ценовой тренд.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении.