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В Украине осенью подорожает сливочное масло: причины

сливочное масло
Рынок масла в Украине стабилизируется: производители ожидают осеннего удорожания

Рынок сливочного масла в Украине в августе показывает признаки стабилизации. Несмотря на значительные запасы у производителей, операторы уже не спешат продавать продукцию по минимальным ценам и ожидают подорожания осенью .

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает "Инфагро".

По данным аналитиков, часть компаний стимулирует продажи фасованного масла акциями, другие же ожидают подорожания осенью. Пока дешевых предложений на внутреннем рынке становится меньше, а нижняя граница ценового диапазона фактически стабилизировалась.

Кроме того, поддержку ценам оказывает и внешний рынок: экспортные котировки несколько укрепились на фоне положительных изменений в Европе. Участники рынка ожидают, что осенью европейские цены могут вырасти еще больше.

Украинский экспорт масла в июле заметно вырос, прежде всего благодаря поставкам в ЕС и Израиль. Значительную часть экспорта традиционно составляло фасованное масло, что является положительным сигналом для торговли продукцией с более высокой добавленной стоимостью.

В то же время, прогнозируемого сокращения экспорта растительно-сливочных смесей не произошло. Их продажи даже несколько выросли благодаря поставкам в постсоветские страны, тогда как экспорт на Ближний Восток сократился.

На украинском рынке также существуют значительные объемы импортного масла, преимущественно недорогого фасованного продукта из Польши и Литвы.

Эксперты констатируют, что рынок масла входит в осень без очевидных предпосылок для нового удешевления. Производители все больше рассчитывают на улучшение возможностей продавать продукцию в страны ЕС.

Напомним, ситуация на украинском рынке сливочного масла стабилизировалась, а падение внутренних цен остановилось. Некоторые предприятия повышают закупочные цены на молоко, чтобы выдержать конкуренцию за сырье между переработчиками.

Автор:
Светлана Манько

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