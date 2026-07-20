Украинский рынок масла остается под давлением: цены не покрывают затраты на производство

В июле ситуация на украинском рынке сливочного масла не улучшилась. Предложение продукции продолжает превышать спрос, возможности для сбыта излишков остаются ограниченными, а цены — низкими.



Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

По данным аналитиков, несмотря на рост цен на европейском рынке, экспорт в страны ЕС остается экономически невыгодным для большинства украинских производителей. Лучшие ценовые предложения пока поступают от покупателей из стран Кавказа, в то время как европейский рынок не обеспечивает достаточной маржинальности.

Объемы экспорта сливочного масла продолжают сокращаться. Наибольшим спросом пользуется фасованная продукция, позволяющая пока производителям сохранять минимальную рентабельность. В целом, за первое полугодие поставки масла за границу уменьшились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то же время существенно снизились и экспортные цены.

"Поставки в страны Европейского Союза остаются незначительными. Это свидетельствует, что ключевым барьером для экспорта являются не тарифные ограничения, а недостаточно привлекательные цены на европейском рынке. Ожиданий существенного наращивания экспорта в ЕС во втором полугодии у участников рынка также нет", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что одновременно экспорт спредов и растительно-сливочных смесей сократился значительно меньше экспорта масла. Основной спрос на такую продукцию сохраняется на рынках Ближнего Востока.

"Из-за сложной ситуации с внешними продажами производители все больше ориентируются на внутренний рынок. Однако даже внутренние цены не покрывают в полной мере затраты на производство, поэтому прибыльным остается преимущественно сегмент фасованного масла при эффективной организации продаж", - подчеркивают аналитики.

Ранее сообщалось, что на украинском рынке сливочного масла усугубляется серьезный дисбаланс между производством и сбытом. Объемы непроданной продукции на складах предприятий постоянно растут, что заставляет производителей снижать цены.