Український ринок масла залишається під тиском: ціни не покривають витрати на виробництво

У липні ситуація на українському ринку вершкового масла не покращилася. Пропозиція продукції й надалі перевищує попит, можливості для збуту надлишків залишаються обмеженими, а ціни — низькими.



Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

За даними аналітиків, попри певне зростання цін на європейському ринку, експорт до країн ЄС залишається економічно невигідним для більшості українських виробників. Найкращі цінові пропозиції наразі надходять від покупців із країн Кавказу, тоді як європейський ринок не забезпечує достатньої маржинальності.

Натомість обсяги експорту вершкового масла продовжують скорочуватися. Найбільшим попитом користується фасована продукція, яка поки що дозволяє виробникам зберігати мінімальну рентабельність. Загалом за перше півріччя поставки масла за кордон зменшилися вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, водночас суттєво знизилися й експортні ціни.

"Поставки до країн Європейського Союзу залишаються незначними. Це свідчить, що ключовим бар’єром для експорту є не тарифні обмеження, а недостатньо привабливі ціни на європейському ринку. Очікувань щодо істотного нарощування експорту до ЄС у другому півріччі учасники ринку також не мають", - зауважують аналітики.

Вони додають, що водночас експорт спредів і рослинно-вершкових сумішей скоротився значно менше, ніж експорт масла. Основний попит на таку продукцію зберігається на ринках Близького Сходу.

"Через складну ситуацію із зовнішніми продажами виробники дедалі більше орієнтуються на внутрішній ринок. Однак навіть внутрішні ціни не покривають повною мірою витрати на виробництво, тому прибутковим залишається переважно сегмент фасованого масла за умови ефективної організації продажів", - підкреслюють аналітики.

Раніше повідомлялося, що на українському ринку вершкового масла посилюється серйозний дисбаланс між виробництвом та збутом. Обсяги непроданої продукції на складах підприємств невпинно зростають, що змушує виробників знижувати ціни.