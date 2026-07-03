На складах українських виробників накопичуються тонни вершкового масла: чому падають ціни

На українському ринку вершкового масла посилюється серйозний дисбаланс між виробництвом та збутом. Обсяги непроданої продукції на складах підприємств невпинно зростають, що змушує виробників знижувати ціни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Для пересічних споживачів така кон'юнктура є вигідною: на полицях супермаркетів з'являється все більше акційних пропозицій та дешевшого масла, що може стимулювати попит.

Проте для самих переробників ситуація стає критичною. Реалізація продукції дедалі частіше відбувається за цінами, які не покривають витрат на її виробництво, що створює потужний фінансовий тиск на бізнес.

Попри жвавий внутрішній попит, ринок не стабілізувався: випуск масла зростає, а експорт упав через невигідні ціни на зовнішніх ринках. Як наслідок, значні обсяги продукції залишаються на складах.

"Накопичення запасів і надалі тисне на ціни, а тривале зберігання продукції стає дедалі складнішим завданням для підприємств, які не мають значного фінансового ресурсу", — констатують експерти.

За оцінками учасників ринку, єдиним ефективним інструментом підтримки продажів наразі залишаються внутрішні акційні програми. Через це заводи дедалі частіше відмовляються від продажу масла у великих промислових блоках.

Замість цього компанії масово фасують продукцію для роздрібної торгівлі (щоб швидше реалізувати через ритейл) або ж просто закладають її на тривале зберігання в очікуванні кращих часів.

Експерти вважають, що передумови для відновлення цін та вирівнювання балансу можуть з’явитися лише пізніше цього року. Найближчим часом суттєвих змін чи стрімкого подорожчання масла в Україні не очікується.

Раніше повідомлялося, що український ринок вершкового масла опинився у складній ситуації через падіння попиту на зовнішніх ринках та перенасичення внутрішнього.