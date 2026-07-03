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На складах украинских производителей накапливаются тонны сливочного масла: почему цены падают

масло
Украинские супермаркеты заполонили акционные предложения сливочного масла / Depositphotos

На украинском рынке сливочного масла усугубляется серьезный дисбаланс между производством и сбытом. Объемы непроданной продукции на складах предприятий постоянно растут, что заставляет производителей снижать цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Для рядовых потребителей такая конъюнктура выгодна: на полках супермаркетов появляется все больше акционных предложений и более дешевого масла, что может стимулировать спрос.

Однако для самих переработчиков ситуация становится критической. Реализация продукции все чаще происходит по ценам, не покрывающим затраты на ее производство, что создает мощное финансовое давление на бизнес.

Несмотря на резвый внутренний спрос, рынок не стабилизировался: выпуск масла растет, а экспорт упал из-за невыгодных цен на внешних рынках. В результате значительные объемы продукции остаются на складах.

"Накопление запасов и дальше оказывает давление на цены, а длительное хранение продукции становится все более сложной задачей для предприятий, не имеющих значительного финансового ресурса", — констатируют эксперты.

По оценкам участников рынка, единственным эффективным инструментом поддержки продаж остаются внутренние акционные программы. Поэтому заводы все чаще отказываются от продажи масла в крупных промышленных блоках.

Вместо этого компании массово фасуют продукцию для розничной торговли (чтобы быстрее реализовать через ритейл) или просто закладывают ее на длительное хранение в ожидании лучших времен.

Эксперты считают, что предпосылки для возобновления цен и выравнивания баланса могут появиться только позже этого года. В ближайшее время существенных изменений или стремительного удорожания масла в Украине не ожидается.

Ранее сообщалось, что украинский рынок сливочного масла оказался в сложной ситуации из-за падения спроса на внешних рынках и перенасыщения внутреннего.

Автор:
Татьяна Бессараб