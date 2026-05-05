Лидеры украинского бизнеса

Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФинанс-2026

20 лет Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Лучшие работодатели 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение для жизни

Smart Money

Производители масла в Украине терпят убытки из-за перенасыщения рынка

В Украине резко падают цены на масло: что происходит / Pexels

Украинский рынок сливочного масла оказался в сложной ситуации из-за падения спроса на внешних рынках и перенасыщения внутреннего. Высокие объемы производства и снижение экспортных цен оказывают значительное давление на производителей и делают этот сегмент все менее рентабельным.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Infagro.

Почему масло дешевеет и что будет дальше?

Несмотря на относительно стабильную ситуацию в сегменте молочных продуктов, именно производство масла существенно ухудшает общую экономику отрасли. Из-за продажи крупными партиями это направление все чаще становится убыточным. Дополнительным фактором давления стал предварительный рост закупочных цен на молоко, что повысило расходы переработчиков.

На внешних рынках спрос на украинское масло снизился. Основные импортеры сократили закупки, предпочитая более дешевые альтернативы, что ограничивает экспортные возможности. В то же время, только отдельные рынки остаются доступными для небольших партий продукции по сниженным или конкурентным ценам.

Внутренний рынок также не способен полностью поглотить избыточные объемы. Оптовые цены остаются на уровне, не обеспечивающем рентабельности производства. В ответ компании активизируют продажи через акционные предложения или частично переходят на производство альтернативной продукции с высокой жирностью, однако это не решает проблему накопления запасов.

Объемы непроданного масла продолжают расти. Производство превышает как экспорт, так и внутреннее потребление, что приводит к накоплению продукции на складах и «замораживанию» оборотных средств предприятий. Ситуацию усложняет и приближение сезона традиционного увеличения производства.

При отсутствии положительных изменений на внешних рынках производителям, вероятно, придется и дальше снижать цены как на экспорте, так и внутри страны. При этом перспективы альтернативных продуктов, в частности спредов и комбинированных жировых смесей, также остаются ограниченными, поскольку более дешевое масло снижает интерес потребителей к заменителям.

В результате рынок сливочного масла остается под значительным давлением, а перспективы его стабилизации пока выглядят неопределенными.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Автор:
Ольга Опенько