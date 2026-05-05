"Укрпочта" уменьшила убыток на 50%: показавший финотчет за 2025 год

"Укрпочта" в 2025 году сократила чистый убыток на 50% по сравнению с предыдущим годом – до 206,55 млн грн. В то же время доходы компании выросли всего на 1,1% и оказались ниже запланированных показателей.

Ущерб меньше, но проблемы остаются

Выручка " Укрпочты" в 2025 году выросла на 1,1% и составила около 13,1 млрд грн, однако это на 13% меньше запланированного показателя. Валовая прибыль компании увеличилась на 8,6% - до 1,56 млрд грн, тогда как убыток от операционной деятельности вырос на 2,9% и достиг 414,5 млн грн.

Доходы от внутренних и международных посылок выросли на 9% – до 2,79 млрд грн. В то же время сегмент печатных медиа прибавил 1% и достиг 274,4 млн грн благодаря пересмотру тарифов.

В международном направлении зафиксирован спад. Доходы от импорта почтовых отправлений уменьшились на 9% - до 1,22 млрд грн из-за стагнации рынка и смены логистических моделей. Пересылка международных EMS-отправлений также сократилась на 13% – до 287,9 млн грн.

Доходы " Укрпочты" от направления "пенсии и денежная помощь" в 2025 году уменьшились на 8% – до 2,58 млрд грн. Основной причиной компания называет постепенный переход пенсионеров на обслуживание через банковскую систему, в частности через государственные программы выплат социальной помощи на банковские карты.

Доходы от других финансовых услуг сократились на 2% - до 47,5 млн грн из-за уменьшения объемов сделок по выдаче наличных и пополнения платежных карт в терминалах компании.

В то же время доходы от письменной корреспонденции снизились на 2% и составили 1,73 млрд. грн. При этом сегмент мелких пакетов вырос на 4% – до 1,12 млрд грн, что объясняется возобновлением деловой активности на рынке.

Причины финансовых результатов

В компании отметили, что ключевыми факторами, повлиявшими на финансовый результат в 2025 году, стали ускоренный отток пенсионеров и снижение доходов в традиционных сервисах. Также отрицательно сказались невыполнение планов по росту посылок и задержки продажи недвижимости из-за позднего согласования со стороны акционера.

В то же время, компания частично компенсировала эти потери благодаря оптимизации затрат на оплату труда и других операционных расходов.

Несмотря на это, "Укрпочта" продолжила генерировать операционную прибыль на уровне EBITDA – в 2025 году она составила 503 млн грн против 472 млн грн годом ранее.

Налоги, инвестиции и финансирование

По итогам 2025 года компания уплатила 3,62 млрд грн налогов и обязательных платежей, что на 495,7 млн грн больше, чем в 2024 году. В государственный бюджет было перечислено 961,7 млн грн – на 395,8 млн грн больше, чем годом ранее.

Капитальные инвестиции в 2025 году составили 1,21 млрд. грн. На 2026 год запланированы инвестиции на уровне 991,6 млн грн (с учетом НДС), из которых 89,5 млн грн должны поступить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а 736,7 млн грн – из собственных средств компании.

Инвестиционная программа предусматривает развитие сети почтоматов, закупку сортировочного и технологического оборудования для логистических центров, модернизацию IT-инфраструктуры, а также приобретение низкоскоростного электротранспорта. Отдельно планируется обновление отделений, повышение их автономности и развитие проекта "Аптека".

Также компания продолжит цифровизацию процессов и развитие мобильных с

Кредитные программы и задолженность

По состоянию на конец 2025 г. выборка средств по кредитному соглашению с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) не осуществлялась. Компания обратилась с запросом об отмене финансирования, поскольку оно фактически не использовалось.

В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) было получено 53,11 млн евро финансирования, из которых погашено 18,66 млн евро. Общая задолженность на конец года составила 34,45 млн. евро.

"Укрпочта" на сегодняшний день имеет 25,95 тыс. сотрудников (28,86 тыс.), а средняя заработная плата составляет 20,3 тыс. грн. (18,2 тыс. грн.). В настоящее время пересмотр зарплат производственному персоналу отсрочен из-за невыполнения финансовых показателей.

Как сообщалось, "Укрпочта" получила более 517 млн грн от продажи объектов недвижимости, больше не используемых в операционной деятельности компании после модернизации логистической сети.