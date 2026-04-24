"Укрпочта" заработала более 517 млн грн на продаже непрофильной недвижимости через аукционы

"Укрпочта" получила более 517 млн. грн. от продажи объектов недвижимости, которые больше не используются в операционной деятельности компании после модернизации логистической сети.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Речь идет о более чем 13 тыс. кв. м помещений, среди которых бывшие склады, сортировочные центры и административные здания. Все активы были реализованы через 8 аукционов в государственной системе Prozorro.Продажи.

Стартовая стоимость выставленных лотов составила около 110 млн грн, однако в ходе торгов цена выросла более чем в четыре раза и достигла более 517 млн грн. Самым дорогим объектом стал актив во Львове, который был продан за 462 млн грн при стартовой цене 56 млн грн.

В компании отмечают, что в общей сложности на продажу было выставлено около 20 объектов недвижимости. Это имущество, которое не задействовано в операционной работе, а его содержание создавало дополнительные расходы, в частности, по меньшей мере, 3,5 млн грн ежегодно только на налоги без учета охраны и коммунальных расходов.

Вырученные средства планируют направить на развитие логистической инфраструктуры, цифровых сервисов и повышение эффективности национального почтового оператора. В компании отмечают, что оптимизация активов позволяет уменьшить расходы и одновременно увеличить инвестиционные возможности.

Напомним, что в феврале Укрпочта выставила на продажу 20 объектов недвижимости общей площадью 32,8 тыс. м². Торги состоятся в системе Прозорро. Продажи с 3 по 12 марта. Общая стартовая стоимость имущества – почти 248 млн грн.