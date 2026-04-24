Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрпочта" заработала более 517 млн грн на продаже непрофильной недвижимости через аукционы

"Укрпочта" получила более 517 млн. грн. от продажи объектов недвижимости, которые больше не используются в операционной деятельности компании после модернизации логистической сети.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Речь идет о более чем 13 тыс. кв. м помещений, среди которых бывшие склады, сортировочные центры и административные здания. Все активы были реализованы через 8 аукционов в государственной системе Prozorro.Продажи.

Стартовая стоимость выставленных лотов составила около 110 млн грн, однако в ходе торгов цена выросла более чем в четыре раза и достигла более 517 млн грн. Самым дорогим объектом стал актив во Львове, который был продан за 462 млн грн при стартовой цене 56 млн грн.

В компании отмечают, что в общей сложности на продажу было выставлено около 20 объектов недвижимости. Это имущество, которое не задействовано в операционной работе, а его содержание создавало дополнительные расходы, в частности, по меньшей мере, 3,5 млн грн ежегодно только на налоги без учета охраны и коммунальных расходов.

Вырученные средства планируют направить на развитие логистической инфраструктуры, цифровых сервисов и повышение эффективности национального почтового оператора. В компании отмечают, что оптимизация активов позволяет уменьшить расходы и одновременно увеличить инвестиционные возможности.

Напомним, что в феврале Укрпочта выставила на продажу 20 объектов недвижимости общей площадью 32,8 тыс. м². Торги состоятся в системе Прозорро. Продажи с 3 по 12 марта. Общая стартовая стоимость имущества – почти 248 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко