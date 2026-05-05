"Укрпошта" зменшила збиток на 50%: що показав фінзвіт за 2025 рік

“Укрпошта” у 2025 році скоротила чистий збиток на 50% порівняно з попереднім роком - до 206,55 млн грн. Водночас доходи компанії зросли лише на 1,1% і виявилися нижчими за заплановані показники.

Збиток менший, але проблеми залишаються

Виручка "Укрпошти" у 2025 році зросла на 1,1% і становила близько 13,1 млрд грн, однак це на 13% менше від запланованого показника. Валовий прибуток компанії збільшився на 8,6% - до 1,56 млрд грн, тоді як збиток від операційної діяльності зріс на 2,9% і досяг 414,5 млн грн.

Доходи від внутрішніх та міжнародних посилок зросли на 9% - до 2,79 млрд грн. Водночас сегмент друкованих медіа додав 1% і сягнув 274,4 млн грн завдяки перегляду тарифів.

Натомість у міжнародному напрямі зафіксовано спад. Доходи від імпорту поштових відправлень зменшилися на 9% - до 1,22 млрд грн через стагнацію ринку та зміну логістичних моделей. Пересилання міжнародних EMS-відправлень також скоротилося на 13% - до 287,9 млн грн.

Доходи "Укрпошти" від напряму "пенсії та грошова допомога" у 2025 році зменшилися на 8% - до 2,58 млрд грн. Основною причиною компанія називає поступовий перехід пенсіонерів на обслуговування через банківську систему, зокрема через державні програми виплат соціальної допомоги на банківські картки.

Доходи від інших фінансових послуг скоротилися на 2% - до 47,5 млн грн через зменшення обсягів операцій з видачі готівки та поповнення платіжних карток у терміналах компанії.

Водночас доходи від письмової кореспонденції знизилися на 2% і становили 1,73 млрд грн. При цьому сегмент дрібних пакетів зріс на 4% - до 1,12 млрд грн, що пояснюється відновленням ділової активності на ринку.

Причини фінансових результатів

У компанії зазначили, що ключовими факторами, які вплинули на фінансовий результат у 2025 році, стали прискорений відтік пенсіонерів і зниження доходів у традиційних сервісах. Також негативно позначилися невиконання планів з росту посилок і затримки продажу нерухомості через пізнє погодження з боку акціонера.

Водночас компанія частково компенсувала ці втрати завдяки оптимізації витрат на оплату праці та інших операційних витрат.

Попри це, "Укрпошта" продовжила генерувати операційний прибуток на рівні EBITDA - у 2025 році він склав 503 млн грн проти 472 млн грн роком раніше.

Податки, інвестиції та фінансування

За підсумками 2025 року компанія сплатила 3,62 млрд грн податків і обов’язкових платежів, що на 495,7 млн грн більше, ніж у 2024 році. До державного бюджету було перераховано 961,7 млн грн - на 395,8 млн грн більше, ніж роком раніше.

Капітальні інвестиції у 2025 році становили 1,21 млрд грн. На 2026 рік заплановано інвестиції на рівні 991,6 млн грн (з урахуванням ПДВ), з яких 89,5 млн грн мають надійти від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а 736,7 млн грн - з власних коштів компанії.

Інвестиційна програма передбачає розвиток мережі поштоматів, закупівлю сортувального та технологічного обладнання для логістичних центрів, модернізацію IT-інфраструктури, а також придбання низькошвидкісного електротранспорту. Окремо планується оновлення відділень, підвищення їх автономності та розвиток проєкту "Аптека".

Також компанія продовжить цифровізацію процесів і розвиток мобільних с

Кредитні програми та заборгованість

Станом на кінець 2025 року вибірка коштів за кредитною угодою з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) не здійснювалася. Компанія звернулася із запитом про скасування фінансування, оскільки воно фактично не використовувалося.

Водночас у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) було отримано 53,11 млн євро фінансування, з яких погашено 18,66 млн євро. Загальна заборгованість на кінець року становила 34,45 млн євро.

"Укрпошта" на сьогоднішній день має 25,95 тис. співробітників (28,86 тис.), а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн. (18,2 тис. грн). Наразі перегляд зарплат виробничому персоналу вiдтермiнований через невиконання фiнансових показникiв.

Як повідомлялось, "Укрпошта" отримала понад 517 млн грн від продажу об’єктів нерухомості, які більше не використовуються в операційній діяльності компанії після модернізації логістичної мережі.