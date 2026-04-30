Менше листів та посилок: "Укрпошта" отримала чистий збиток у 204,8 млн

АТ "Укрпошта" за перший квартал 2026 року отримало чистий збиток у 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн або 0,5% більше за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше, ніж передбачалося у фінансовому плані.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, "Укрпошта" у І кварталі 2026 року зменшила на 0,1% або на 5 млн грн виручку – до 3,34 млрд грн, що на 2% менше плану.

Також за січень-березень 2026 року "Укрпошта" прийняла 15,8 млн листів (за перший квартал минулого року – 20,9 млн), 9,8 млн посилок (11,1 млн) та 18,3 млн платежiв (22,4 млн).

Прибуток EBІTDA за звітний період скоротився на 38,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 25,4 млн грн.

Що вплинуло на фінансові показники

У компанії зауважують, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зростання доходів в сегменті пересилання письмової кореспонденції, переказів та платежів, по інших послугах відбулося зниження доходів.

Зазначається, шо на фінансові показники впливають втрата ринків та майна підприємства внаслідок агресії Росії та стагнацiя внутрiшнього попиту на послуги.

Іншими причинами погіршення фінансових результатів вказано:

затримки з впровадженням додаткових сервісів для клієнтів,

перехід пенсіонерів на обслуговування в банківську систему,

подальша цифровізація платежів,

зменшення населення.

Компанія має 7,193 тис. об’єктiв з обслуговування користувачiв (рік тому – 7235), з них 2026 пересувних вiддiлень поштового зв’язку (2058), що обслуговують 21,3 тис. населених пунктiв.

"Укрпошта" на сьогоднішній день має 25,95 тис. співробітників (28,86 тис.), а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн. (18,2 тис. грн). Наразі перегляд зарплат виробничому персоналу вiдтермiнований через невиконання фiнансових показникiв.

Як повідомлялось, "Укрпошта" отримала понад 517 млн грн від продажу об’єктів нерухомості, які більше не використовуються в операційній діяльності компанії після модернізації логістичної мережі.