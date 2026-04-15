"Укрпошта" знижує тарифи на доставку документів майже вдвічі

"Укрпошта" оголосила про запуск нових продуктів для пересилання документів і переглянула тарифну політику, суттєво знизивши вартість послуг для бізнесу та державного сектору.

Компанія вивела на ринок два оновлені формати відправлень, орієнтовані на різні сценарії використання. Продукт "Укрпошта Документ" передбачає доставку до відділення без перевірки вкладення та коштує 55 грн, що позиціонується нижче за середньоринкові тарифи. За потреби доступна додаткова кур’єрська доставка.

Другий продукт — "лист з описом вкладення" — орієнтований на відправлення з підвищеними вимогами до контролю. Він передбачає адресну доставку з верифікацією вмісту та отримувача. Його базова вартість знижена до 72 грн проти 126 грн раніше.

Компанія також спростила тарифікацію цього сервісу. Вартість формується з базового тарифу за вагу, оплати за опис вкладення (з нижчою ціною при онлайн-оформленні) та опціонального повідомлення про вручення.

Страхування до 500 грн і SMS-інформування включені в базовий тариф, із можливістю розширення покриття за додаткову плату.

За оцінками компанії, оновлені тарифи дозволяють скоротити витрати на пересилання документів майже вдвічі порівняно з альтернативними пропозиціями на ринку, особливо у випадках із кур’єрською доставкою.

Оновлення є частиною ширшої стратегії підвищення конкурентоспроможності та цифровізації сервісів, зокрема після запуску поштоматів і функціоналу управління відправленнями в мобільному застосунку.

Нагадаємо, АТ "Укрпошта" готується до нового етапу цифровізації сервісів. Уже до кінця лютого в мобільному застосунку компанії з’явиться можливість онлайн-оплати посилок і керування їх доставкою.