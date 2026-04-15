Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

"Укрпочта" снижает тарифы на доставку документов почти вдвое

Укрпочта / Укрпочта

Укрпочта объявила о запуске новых продуктов для пересылки документов и пересмотрела тарифную политику, существенно снизив стоимость услуг для бизнеса и государственного сектора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрпочту".

Компания вывела на рынок два обновленных формата отправлений, ориентированных на разные сценарии использования. Продукт "Укрпочта Документ" предусматривает доставку в отделение без проверки вложения и стоит 55 грн, что позиционируется ниже среднерыночных тарифов. При необходимости доступна дополнительная курьерская доставка.

Второй продукт - "письмо с описанием вложения" - ориентирован на отправку с повышенными требованиями к контролю. Он предусматривает адресную доставку с верификацией содержимого и получателя. Его базовая стоимость снижена до 72 грн. против 126 грн. ранее.

Компания также упростила тарификации этого сервиса. Стоимость формируется из базового тарифа за вес, оплаты за описание вложения (с более низкой ценой при онлайн-оформлении) и опционального уведомления о вручении.

Страхование до 500 грн и SMS-информирование включено в базовый тариф, с возможностью расширения покрытия за дополнительную плату.

По оценкам компании, обновленные тарифы позволяют сократить расходы по пересылке документов почти вдвое по сравнению с альтернативными предложениями на рынке, особенно в случаях с курьерской доставкой.

Обновление является частью более широкой стратегии повышения конкурентоспособности и цифровизации сервисов, в частности, после запуска почтоматов и функционала управления отправлениями в мобильном приложении.

Напомним,   АО "Укрпочта" готовится к новому этапу   цифровизации сервисов Уже к концу февраля в мобильном приложении компании появится возможность онлайн-оплаты посылок и управление их доставкой.

Автор:
Татьяна Гойденко
