Как "Новая почта": "Укрпочта" запускает новые сервисы и почтальонов с POS-терминалами

Игорь Смелянский
Игорь Смелянский. Фото: choko.link/ismelyansky

АО "Укрпочта" готовится к новому этапу цифровизации сервисов. Уже к концу февраля в мобильном приложении компании появится возможность онлайн-оплаты посылок и управление их доставкой.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Будет точно, как в "Новая почта"", - подчеркнул он, комментируя запуск функции управления посылками. В настоящее время клиенты "Укрпочты" не имеют возможности изменять параметры доставки или оплачивать отправку онлайн через приложение.

Также, к концу лета каждый почтальон получит устройство "3 в 1" - миникомпьютер со встроенным POS-терминалом. Это позволит принимать безналичную оплату даже в самых отдаленных селах.

Смилянский убеждает, что новые терминалы будут работать до восьми часов без электроэнергии и будут укомплектованы павербанками.

По словам главы "Укрпочты", это поможет отделениям стабильно работать во время блекаутов и уменьшить расходы на генераторы, которые в сельской местности могут обходиться до 15 тысяч гривен в месяц — больше прибыли отдельного отделения.

"Эти миникомпьютеры уже приобретены, мы только дорабатываем софт", - рассказал Смилянский.

Раньше Игорь Смелянский   сообщал, что за десять лет "Укрпочта" пережила масштабную трансформацию: количество работников сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз - с 2200 до около 17 тысяч гривен.

Также гендиректор "Укрпочты" извинился из-за   рекламную кампанию   совместно с брендом одежды Rikky Hype и сообщил о временном прекращении сотрудничества с ним. Кампания ко Дню Валентина преследовала цель показать школьную традицию дарения валентинок.

Но ее реализация вызвала волну критики: модели были в коротких юбках в школьном классе, а их позы пользователи соцсетей сочли слишком откровенными и обвинили в сексуализации детей. Фото кампании впоследствии удалили, а бренд объяснил, что хотел передать ностальгию по школьным временам, хотя многие восприняли это совсем иначе.

Автор:
Светлана Манько