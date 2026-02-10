Гендиректор "Укрпочты" признал ошибку за скандальную рекламу и попросил прощения

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский принес извинения за рекламную публикацию ко Дню влюбленных, которая вызвала волну критики из-за сексуализации несовершеннолетних, и сообщил о временном прекращении сотрудничества с брендом одежды.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор компании.

Извинения "Укрпочты"

Смелянский сообщил, что за последние дни он обсудил ситуацию со специалистами, действительно разбирающимися в теме защиты детей. Он поблагодарил педагогов и экспертов, которые работают в этой сфере каждый день, а не только когда вопрос становится резонансным, и отметил, что именно их советы помогли принять обоснованные решения.

"Публикация, вызвавшая резонанс, - это наша ошибка. Прежде всего моя личная. Мы не учли важный контекст чувствительной темы. А именно - обсуждение скандала с пленками Эпштейна, дискуссии по изменениям в законодательстве о возрасте разрешения на брак и ребрендинг "Укрпочты". В этом контексте было принято неверно и я єто признаю", - написал он.

Сотрудничество с брендом одежды на сегодня прекращено. Что не означает кооперации с этим или другим молодежным брендом на будущее, потому что мы планируем расширять нашу целевую аудиторию. Еще один нюанс - когда куча корреспондентов намекала, что "Укрпочте" не стоит работать с молодежным брендом, потому что у нас на отделения приходят пенсионеры и работают у нас "бабушки пенсионного возраста", то хотел бы напомнить, что в современной европейской стране такие сообщения - это эйджизм, подчеркнул он.

"Сейчас я обращаюсь, прежде всего, к тем, для кого эта тема – не абстракция и не повод похайпывать в комментариях, а ежедневная работа и ответственность. Как гражданин я искренне благодарен вам за эту работу. Как генеральный директор "Укрпочты" – прошу прощения от своего имени и от имени команды", - заявил Смилянский.

Смелянский о хайпе и системной работе

Генеральный директор "Укрпочты" подчеркнул, что существует большая разница между настоящей заботой и кратковременным хайпом в соцсетях. Он объяснил, что безосновательные обвинения и публичные оскорбления не способствуют конструктивным изменениям и не влияют на его решение. Смелянский подчеркнул, что решение о приостановлении коллаборации с брендом принималось на основе детальной экспертной информации, а не под давлением комментариев.

"Наше общество ужасно истощено войной. Мы все живем в одинаковых условиях – со страхом, злобой, усталостью, потерями. Это доводит нас до крайней степени эмоционального истощения, которое выливается в агрессию в соцсетях как наиболее доступном способе выпустить пар. Я это понимаю. подробно всю предоставленную мне экспертами информацию, а не под давлением", - написал он.

Он призвал тех, кто действительно хочет перемен, приобщаться к системной работе и дискуссиям, а не только к эмоциональному хайпу.

Что известно о скандале

"Укрпочта" попала в скандал из-за коллаборации с брендом одежды Rikky Hype ко Дню влюбленных. Цель кампании была воссоздать школьную традицию дарения валентинок, однако ее визуализация вызвала критику из-за сексуализации несовершеннолетних.

Для промо использовали сеттинг школьного класса, а на фотографиях были модели в образе старшеклассниц в откровенном наряде.

В рамках проекта в Киеве и в Днепре установили тематические ящики для валентинок, разработали конверты и марки для отправки.

Пользователи соцсетей отметили неуместность и связали кампанию с актуальными мировыми скандалами по поводу сексуального насилия над детьми.

Фото: Rikky Hype/Facebook

Фотографии кампании впоследствии удалили, а бренды объяснили идею ностальгии по школьным временам.

О пленках Эпштейна

Джеффри Эпштейн – покойный финансист, осужденный за сексуальные преступления против несовершеннолетних, создавший сеть эксплуатации девушек. Недавно Министерство юстиции США обнародовало миллионы документов и материалов, среди которых пленки и переписка, освещающие его преступную деятельность и связи с известными политиками и знаменитостями.