От Меркурия до Нептуна: "Укрпочта" рассказала о географии международных отправлений

укрпочта
Украинцы посылали посылки на Меркурий и Нептун: / Укрпочта

Украинцы посылали международные посылки не только в разные страны мира, но и в населенные пункты в США с космическими названиями - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Нептун.

Как пишет Delo.ua, такие данные обнародовала "Укрпочта", подведя итоги международных отправлений за октябрь-декабрь.

О географии отправлений

По информации "Укрпочты", в течение этого периода украинцы посылали посылки в Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Нептун. Впрочем, речь идет не о космических телах, а о городах и городках в США с "планетарными" названиями: Меркурий расположен в штате Невада, Венера - в Техасе, Юпитер - во Флориде, Марс - в Пенсильвании, а Нептун - в Нью-Джерси.

"Если учесть, что по Земле мы доставляем ежедневно – и в более чем 230 стран и территорий мира, то в пределах Солнечной системы нам остались только Сатурн и Уран. Так что если среди клиентов найдутся те, кто пошлет посылку в Сатурн в Западной Виргинии и в городок-аттракцион Уран в штате Миссури, можно смело говорить: Укрпочта доставляет по всей Солнечной системе", – отмечают в компании.

Что же отправляли украинцы?

Чаще всего украинцы присылали игрушки, книги, украшения, аксессуары и носки отечественных брендов – мелочи, сохраняющие ощущение дома и тепла даже на расстоянии тысяч километров. В то же время, доставка в США занимает от семи дней, что сопоставимо со сроками пересылки в Канаду.

Клиенты делятся и своими впечатлениями от сервиса.

"Открываю почтовый ящик, а там "Укрпочта". Что-то почти бесплатно по канадским расценкам. Недели две доставки, и они у меня. Мне из Торонто дольше идут посылки", - говорится в одном из недавних отзывов.

"Укрпочта" объединяет Украину со всем миром

Отмечается, что маршруты международных отправлений "Укрпочты" значительно шире. Украинцы присылали письма и посылки на Бермуды, Мадагаскар, Гренландию и Палау - островное государство в Тихом океане, о существовании которого многие узнали именно благодаря почтовому адресу.

Среди адресатов были и Ватикан - в частности, письма Папе Римскому, - а также Норфолк в США, где расположена крупнейшая в мире военно-морская база и ключевая инсталляция ВМС США.

В "Укрпочте" подчеркивают: как член Всемирного почтового союза, компания обеспечивает доставку во все уголки планеты и постоянно совершенствует условия для клиентов. В частности, недавно в тариф RRIME добавили еще 24 страны, что позволяет экономить до 25% на международных отправлениях весом до двух килограммов.

"География "Укрпочты" давно вышла за пределы привычных маршрутов -    и продолжает соединять украинцев с целым миром, потому что наши люди, это космос", - заключают в пресс-службе.

Как сообщалось, "Укрпочта" пока не будет пересматривать тарифы на доставку посылок по Украине.

Автор:
Ольга Опенько