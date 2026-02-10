Гендиректор "Укрпошти" визнав помилку за скандальну рекламу та попросив вибачення

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський вибачився за рекламну публікацію до Дня закоханих, яка викликала хвилю критики через сексуалізацію неповнолітніх, і повідомив про тимчасове припинення співпраці з брендом одягу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор компанії.

Вибачення "Укрпошти"

Смілянський повідомив, що за останні дні він обговорив ситуацію з фахівцями, які дійсно розбираються у темі захисту дітей. Він подякував освітянам та експертам, які працюють у цій сфері щодня, а не лише коли питання стає резонансним, і зазначив, що саме їхні поради допомогли ухвалити обґрунтовані рішення.

"Публікація, що викликала резонанс, - це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме – обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг "Укрпошти". В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю", - написав він.

Співпрацю з брендом одягу станом на сьогодні припинено. Що не означає кооперації з цим чи іншим молодіжним брендом на майбутнє, бо ми точно плануємо розширяти нашу цільову аудиторію. Ще один нюанс - коли купа дописувачів натякала, що "Укрпошті" не варто працювати з молодіжним брендом, бо у нас на відділення приходять пенсіонери і працюють у нас “бабусі пенсійного віку”, то хотів би нагадати, що у сучасній європейській країні такі дописи - це ейджизм, наголосив він.

"Зараз я звертаюся насамперед до тих, для кого ця тема – не абстракція і не привід похайпувати у коментарях, а щоденна робота і відповідальність. Як громадянин я щиро вдячний вам за цю роботу. Як генеральний директор "Укрпошти" – прошу вибачення від свого імені та від імені команди", - заявив Смілянський.

Смілянський про хайп і системну роботу

Генеральний директор "Укрпошти" наголосив, що є велика різниця між справжньою турботою і короткочасним хайпом у соцмережах. Він пояснив, що безпідставні звинувачення та публічні образи не сприяють конструктивним змінам і не впливають на його рішення. Смілянський підкреслив, що рішення про призупинення колаборації з брендом ухвалювалося на основі детальної експертної інформації, а не під тиском коментарів.

"Наше суспільство страшенно виснажене війною. Ми всі живемо в однакових умовах – зі страхом, злістю, втомою, втратами. Це доводить нас до крайнього ступеню емоційного виснаження, яке виливається в агресію в соцмережах як найбільш доступному способі випустити пар. Я це розумію. Але не приймаю і не толерую. І це рішення я прийняв, вивчивши детально всю надану мені експертами інформацію, а не під тиском", - написав він.

Він закликав тих, хто справді хоче змін, долучатися до системної роботи і дискусій, а не лише до емоційного хайпу.

Що відомо про скандал

"Укрпошта" потрапила в скандал через колаборацію з брендом одягу Rikky Hype до Дня закоханих. Кампанія мала на меті відтворити шкільну традицію дарування валентинок, проте її візуалізація викликала критику через сексуалізацію неповнолітніх.

Для промо використали сеттинг шкільного класу, а на фотографіях були моделі в образі старшокласниць у відвертому вбранні.

В рамках проєкту в Києві та Дніпрі встановили тематичні скриньки для валентинок, розробили конверти та марки для відправки.

Користувачі соцмереж наголосили на недоречності та зв’язали кампанію з актуальними світовими скандалами щодо сексуального насильства над дітьми.

Фото: Rikky Hype / Facebook

Світлини кампанії згодом видалили, а бренди пояснили ідею ностальгією за шкільними часами.

Про плівки Епштейна

Джеффрі Епштейн - покійний фінансист, засуджений за сексуальні злочини проти неповнолітніх, який створив мережу експлуатації дівчат. Нещодавно Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони документів і матеріалів, серед яких є плівки та листування, що висвітлюють його злочинну діяльність та зв’язки з відомими політиками і знаменитостями.