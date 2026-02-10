- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Гендиректор "Укрпошти" визнав помилку за скандальну рекламу та попросив вибачення
Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський вибачився за рекламну публікацію до Дня закоханих, яка викликала хвилю критики через сексуалізацію неповнолітніх, і повідомив про тимчасове припинення співпраці з брендом одягу.
Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор компанії.
Вибачення "Укрпошти"
Смілянський повідомив, що за останні дні він обговорив ситуацію з фахівцями, які дійсно розбираються у темі захисту дітей. Він подякував освітянам та експертам, які працюють у цій сфері щодня, а не лише коли питання стає резонансним, і зазначив, що саме їхні поради допомогли ухвалити обґрунтовані рішення.
"Публікація, що викликала резонанс, - це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме – обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг "Укрпошти". В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю", - написав він.
Співпрацю з брендом одягу станом на сьогодні припинено. Що не означає кооперації з цим чи іншим молодіжним брендом на майбутнє, бо ми точно плануємо розширяти нашу цільову аудиторію. Ще один нюанс - коли купа дописувачів натякала, що "Укрпошті" не варто працювати з молодіжним брендом, бо у нас на відділення приходять пенсіонери і працюють у нас “бабусі пенсійного віку”, то хотів би нагадати, що у сучасній європейській країні такі дописи - це ейджизм, наголосив він.
"Зараз я звертаюся насамперед до тих, для кого ця тема – не абстракція і не привід похайпувати у коментарях, а щоденна робота і відповідальність. Як громадянин я щиро вдячний вам за цю роботу. Як генеральний директор "Укрпошти" – прошу вибачення від свого імені та від імені команди", - заявив Смілянський.
Смілянський про хайп і системну роботу
Генеральний директор "Укрпошти" наголосив, що є велика різниця між справжньою турботою і короткочасним хайпом у соцмережах. Він пояснив, що безпідставні звинувачення та публічні образи не сприяють конструктивним змінам і не впливають на його рішення. Смілянський підкреслив, що рішення про призупинення колаборації з брендом ухвалювалося на основі детальної експертної інформації, а не під тиском коментарів.
"Наше суспільство страшенно виснажене війною. Ми всі живемо в однакових умовах – зі страхом, злістю, втомою, втратами. Це доводить нас до крайнього ступеню емоційного виснаження, яке виливається в агресію в соцмережах як найбільш доступному способі випустити пар. Я це розумію. Але не приймаю і не толерую. І це рішення я прийняв, вивчивши детально всю надану мені експертами інформацію, а не під тиском", - написав він.
Він закликав тих, хто справді хоче змін, долучатися до системної роботи і дискусій, а не лише до емоційного хайпу.
Що відомо про скандал
"Укрпошта" потрапила в скандал через колаборацію з брендом одягу Rikky Hype до Дня закоханих. Кампанія мала на меті відтворити шкільну традицію дарування валентинок, проте її візуалізація викликала критику через сексуалізацію неповнолітніх.
Для промо використали сеттинг шкільного класу, а на фотографіях були моделі в образі старшокласниць у відвертому вбранні.
В рамках проєкту в Києві та Дніпрі встановили тематичні скриньки для валентинок, розробили конверти та марки для відправки.
Користувачі соцмереж наголосили на недоречності та зв’язали кампанію з актуальними світовими скандалами щодо сексуального насильства над дітьми.
Світлини кампанії згодом видалили, а бренди пояснили ідею ностальгією за шкільними часами.
Про плівки Епштейна
Джеффрі Епштейн - покійний фінансист, засуджений за сексуальні злочини проти неповнолітніх, який створив мережу експлуатації дівчат. Нещодавно Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони документів і матеріалів, серед яких є плівки та листування, що висвітлюють його злочинну діяльність та зв’язки з відомими політиками і знаменитостями.